Termina Nahuel con la polémica y reconoce que fue por México

Escuchar Nota



“Tigres ha ido creciendo, nosotros hemos crecido con Tigres y si bien hay equipos con el doble de historia, hemos estado a la par de ellos. Este Tigres ha trascendido de mucha gente y del futbol mexicano”.

Sincero, directo, sin filtros y fiel a su estilo,sus declaraciones polémicas previo alpor parte de un sector de la afición del futbol mexicano.Y es que luego de quedarse a nada de regresar como campeones del Mundo, perdiendo ante elen esta era llena de títulos y logros deportivos.En cuanto a la eterna discusión sobre si ya son un club grande de ladeja la decisión en la gente y en el tiempo, ellos solo se dedican a jugar a la pelota."No (les obsesiona ser grandes). No entramos en esa discusión, solo jugamos a la pelota, nos alineamos a lo que quiere el club y nuestro DT, lo demás no nos corresponde.‘el tiempo acomodará los melones en el carro'".Sobre sus declaraciones y las deque encendieron el debate, sobre que, el guardameta fue claro y ofreció disculpas a quien se sintiera ofendido.“Si alguien se sintió ofendido o irritado con algunas declaraciones,, pero siento que sí, nosotros representamos aademás de la gente que está detrás de nosotros, familias, trabajadores. Pero que mi declaración o la de Guido le haya dado oportunidad a mucha gente de decir lo que se le cantó, se me hace injusto”.