Termina Santos Torneo goleando a Pumas

Pumas ni siquiera pudo guardar las formas y respetar los valores de la institución, pues esta tarde arrastró el orgullo en el Estadio Corona y fue goleado por Santos al son de 5-2.El equipo universitario se paró con gran displicencia en el terreno de juego, sin alma y sin espíritu, como si estuvieran jugando una cascara de media semana y de inmediato se notó.Diego Valdés fue el primero en perforar la cabaña defendida por Alfredo Saldívar, y luego vino Julio Furch para anotar un doblete al 17' y al 28', mientras que el equipo capitalino ni las manos metía.Se notó al conjunto sin ganas de salir a dar pelea, brindando todo tipo de facilidades y con una escuadra que solo contaba los minutos para irse de vacaciones.Ambos equipos ya no jugaban por nada en especial, pues desde hace dos semanas estaban eliminadas de la Liguilla, sin embargo el desencanto de Pumas fue notorio y muchos mayor que el de los laguneros.Felipe Mora apareció al 33' par hacer el 3-1, para que no se viera que estaban regalando los espacios y entregando el encuentro.Pero en el segundo tiempo nada cambió, Santos siguió manejando las piezas a placer y dominando el encuentro sin encontrar resistencia del rival.Marlos Moreno al 57' incrementó la cuenta para el 4-1 y Matheus Doria al 77' anotó el 5-1.Parecía que el sexto no tardaría en llegar, solo que por ahí apareció Andrés Iniestra, uno de los pocos que mostró un poco de amor propio y clavó el 5-2 al 86', sin embargo sus compañeros pasearon inertes a su lado, pensando en lo que vendrá y donde seguramente varios de ellos ya no tendrán cabida.Hasta el castigado Luis Quintana entró de cambio al 69', pero tampoco aportó.Qué diferencia de sus compañeros de Segunda División que pelearon con uñas y dientes por un campeonato, unas horas antes en el Estadio Akron, con nueve hombres en la cancha.Se espera que la siguiente semana comience a trabajar Jesús Ramírez buscando una reestructura del equipo.