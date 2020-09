¡Termina su aventura!

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El arquero coahuilense Sebastián García se despidió temprano de la Online Archery Cup of the Americas, luego de caer en Cuartos de Final de la modalidad compuesto varonil, ante el salvadoreño Roberto Hernández por 146-142.



El primer set fue para el vigente campeón centroamericano y panamericano, quien se fue perfecto en sus tres primeras flechas al contabilizar 30 puntos por 28 del mexicano. Sebastián García reaccionó en la segunda manga con otro 29 por 28 de su oponente, para dejar las cosas igualadas a 58.



La perfección volvió a aparecer para Roberto Hernández en el tercer set tras sumar otros 30 puntos por 28 del monclovense, para así tomar ventaja de dos unidades, y para la cuarta tanda, el salvadoreño no volvió a fallar con otro 30 por 28 de su oponente, y así irse cuatro arriba con parcial de 118-114.



Con el duelo cuesta arriba, Sebastián García cerró con otro 28 para terminar con 142, mientras que Roberto Hernández disparó para 28 unidades y así finalizar con 146 puntos, resultado que le garantizó su lugar en las Semifinales.