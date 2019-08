Termina Tri Femenil quinto en JP

Con un equipo donde se le dio la confianza a la sangre joven, el Tricolor Femenil se adjudicó el quinto lugar del futbol de los Juegos Panamericanos luego de golear 5-1 a Panamá.Stephany Mayor una de las jugadoras emblema que saltó a la cancha para guiar a la ofensiva de México, tuvo una tarde inspirada, sobre todo en la primera parte.El primer gol del cuadro dirigido por Christopher Cuéllar llegó al minuto uno por conducto de Lizbeth Ovalle quien no perdonó la distracción del conjunto canalero para poner el 1-0.Luego de un aviso de Stephany Mayor, al 13', apareció Kimberly Rodríguez con un gran cabezazo anotando el 2-0, dejando a las panameñas asombradas por la velocidad que impuso la escuadra nacional.Stephany Mayor no quiso irse en blanco y al 21' clavó el 3-0 con el que México dejó constancia de que no iba a regalar el encuentro o a salir a enfrentarlo con displicencia al no estar en juego alguna medalla.En el complemento mantuvieron el juego ofensivo y el cuarto llegó al minuto 70, ahora por parte de Katty Abad quien recibió pase de Ovalle.Ya en tiempo de compensación, Karla Riley puso el 4-1 al 91', haciendo el del honor.Lizbeth Ovalle no solo abrió la cuenta, también fue la encargada de cerrarla con un zurdazo al 93, para despedirse de los Panamericanos con un doblete y darle forma la victoria del Tri en su último juego en esta justa, donde se fueron con la amargura de no haber podido meterle a la lucha por las medallas.