Términos usados en los testamentos: un glosario para no confundirse

Como, es un gran motivo para tocar el tema y aclarar las dudas. El portal inmobiliario Propiedades.com compartió todos los términos usados en ellos para que no te confundas.De acuerdo con Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com , el testamento es laEl experto agregó que, gracias a esta herramienta,. Aunado a esto, un testamento previene que los bienes sean intestados. Si esto llegara a ocurrir, cualquier inmueble o pertenencia tiene altas posibilidades de ser comercializado a través de un remate de adjudicación.Además de estas y otras razones para hacer tu testamento, en septiembre puedes encontrar promociones para realizarlo.Al ser un documento de carácter legal, los testamentos contienen términos que resultan un poco confusos. No obstante, es importante conocerlos para que al momento de realizar el tuyo, tengas todo claro.Es la persona que realiza el testamento. Para hacer el trámite correspondiente, el testador debe acudir a una notaría pública y proporcionar la siguiente información:● Identificación oficial● CURP● Lugar y fecha de nacimiento● Nacionalidad● Ocupación● Domicilio● Nombres completos de sus familiares (padres, cónyuge e hijos)Asimismo, elinforma que el testador deberá informar si presenta alguna discapacidad para hablar, oír, ver o firmar. Aunque no es necesario mostrar una lista de los bienes, es importante tenerlos en cuenta si la persona decide asignarlos a alguien en específico.Es la persona —designada por el testador— que se encargará de hacer cumplir lo dispuesto en el testamento. Para que su nombramiento sea oficial, solo deberás proporcionar su nombre completo al momento de la redacción del documento.En caso de tener hijos menores de edad o a alguien que esté a tu cuidado por incapacidad, puedes designar a un tutor. Esta persona tomará la tutela y se encargará de procurar la integridad de los niños, así como la de sus bienes. De igual forma, fungirá como su representante jurídico.El CNNM recomienda que ambos padres o cuidadores designen a la misma persona, de lo contrario podrían haber complicaciones legales.Estas personas estarán a cargo de vigilar que los tutores cumplan sus funciones adecuadamente. En caso de no ser así, su deber es notificarlo al juez.Son las personas a quienes el testador designa para recibir sus bienes, obligaciones y derechos. De acuerdo con el CNNM, es necesario asignar las porciones que cada heredero obtendrá, en caso de ser dos o más.Cuando se asigna un bien mueble o inmueble específico a alguien, esta persona es nombrada legatario. Al redactar el testamento, se debe contar con el nombre completo de quien lo recibirá.El CNNM lo ejemplifica de esta manera: “Designo legatario de la propiedad ubicada en (dirección del inmueble) a mi hermano (nombre completo)”.