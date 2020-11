¡Terrorismo cultural!; el día que Rockefeller destruyó un mural de Diego Rivera

Escuchar Nota

Durante la década de 1930,era uno de los artistas mejor posicionados a nivel internación y el representante más visible del movimientolo que lo llevó a mostrar su obra en el extranjero, pero no todas las incursiones del pintor fueron exitosas, pues incluso en una ocasiónEn aquella época,, Unidad Panamericana (1940) en San Francisco y la serie de frescos Los murales de la industria de1932-1933) del Ide esa ciudad, son algunos ejemplos de las obras que plasmó en aquel país a donde se trasladó acompañado de su esposa, la pintoraSimultáneamente, ense erigía el complejo arquitectónico privado más ambicioso hasta entonces, elVarios artistas de la talla defueron considerados para decorar elsin embargo, Rivera era uno de los pintores favoritos de la, razón por la que persuadió a su hijo, para contratar al mexicano para realizar con unde casi cien cuadradosFiel a su ideología, esbozó un mural lleno de simbolismo al que bautizó como, en él, plasmó la lucha entre ellos dos sistemas económicos que marcaron el siglo XX.El pintor dividió la obra en dos partes separadas en el centro por un obrero en primer plano, el cual sostiene una máquina con engranes que al mismo tiempo es el centro de un átomo. En la sección de la derecha ilustró el capitalismo y sus forma de producción, además de incluir un ejercito de hombres con máscaras de gas, una protesta popular reprimida por policía en Nueva York y a el rostro decomo crítica al darwinismo social y las tEn el lado opuesto estuvo inspirado en el comunismo y la idealización del socialismo soviético, así como la lucha de clases y las protestas sociales. Los rostros desobresalían y protagonizaban el fresco.Los bocetos originales no incluían el rostro de Lenin cuando fueron autorizados por los Rockefeller, pero a medida que la fecha de entrega se acercaba, la polémica creció hasta el punto en el que elpublicó un artículo donde se criticaba abiertamente la obra, tildándola de. A esa acción se le atribuye que Rivera decidiera incorporar la imagen del líder soviético.Cuando Nelson se percató de la modificación,, programada para el primero de mayo de 1933 y llamó al artista para exigirle que borrara la cara del líder socialista y la cambiara por la de un un trabajador anónimo.“Prefiero estar muerto que mutilar mi obra” declaró Rivera y sugirió incluir a personajes que formaran un contrapeso como, pero la familia no aceptó la propuesta.Ante la imposibilidad de un acuerdo entre las partes, se dio por concluido el trabajo y se cubrió la obra con una lona durante ocho meses, en febrero de 1934, el Rockefeller Center especificó a través de un comunicado, que se llevarían a cabo “obras de remodelación” en su vestíbulo, por lo que, acción que Diego calificó deA su regreso a México un año más tarde, el muralista recreó la pieza en el, lugar en el que se mantiene hasta ahora con el título deCon información de Milenio