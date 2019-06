Terroristas de ISIS no están en México: Durazo

Luego de la alerta lanzada por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos debido a la posible presencia de terroristas egipcios en Centroamérica, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, rechazó que los sospechosos se encuentren en territorio mexicano.En breve entrevista en Palacio Nacional, el secretario federal fue abordado por los medios de comunicación y aclaró que únicamente se trata de una alerta internacional que ocurre frecuentemente, sobre todo cuando las autoridades tienen identificado el paradero y ruta de los objetivos criminales.En primer lugar, déjenme hacerles una precisión, es una circular de organismos de seguridad de Estados Unidos y es frecuente recibir ese tipo de alertas, no significa necesariamente que la gente esté pretendiendo entrar al país, significa que los tienen identificados sus movimientos, sin precisar la dirección o el país al que se dirigen y por supuesto que ante la eventualidad de la pretensión de entrar al país, serían obviamente detenidos en virtud de esta alerta", explicó Durazo Montaño.- Los presuntos terroristas ¿están en México?, se le preguntó.-No, no están aquí; es una alerta dirigida a México, es una alerta internacional y cualquier país a donde eventualmente pretendieran ingresar estas personas, serían obviamente detenidas, puntualizó el secretario.En el reporte del HSI se detalla que los egipcios Hibrahim Mohamed y Mohamed Eissa, junto con el iraquí Ahmed Ghanim Mohamed Al Juburi, fueron detectados en su paso por Panamá el 12 de mayo y posteriormente en Costa Rica el 9 de junio, pasados.Los tres sospechosos podrían ser integrantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), por lo que se solicitó la amplia difusión de sus fotografías.El mismo informe detalla que el paso de los egipcios fue registrado en Paso Canoas, en Costa Rica, pero su ubicación actual se desconoce, mientras que se reportó la detención del iraquí Ahmed Ghanim en el mismo país centroamericano.En México, la Policía Federal está informada y su personal recibió las indicaciones para la localización de los sospechosos, a través de un oficio enviado por la Dirección de Reacción y Operación de la corporación.Nuestro país es signante de acuerdos internacionales que nos comprometen a promover y atender este tipo de apoyos, recuerden que una de las características del crimen que hoy tenemos en el país es precisamente su carácter internacional y eso nos obliga a esfuerzos de cooperación, para con otros países para combatirlo y este es el caso de esta alerta", detalló Durazo.En cuanto al despliegue de la Guardia Nacional en el sur-sureste y norte del territorio nacional, el secretario de seguridad dijo que el fenómeno migratorio tiene un lado humanitario, pero no se puede ser ingenuo pues el crimen organizado está presente en el tráfico de personas y lo que cobran por trasladarlas.No podemos ser ingenuos a la hora de combatir a los tratantes de personas que son los mayores responsables del incremento del flujo migratorio, ahí hay muchísimo dinero, cobran entre cinco, siete mil, once mil y hasta 15 mil dólares o más, incluso dependiendo de la nacionalidad, entonces, tengan ustedes confianza en que los cuerpos de seguridad van a actuar responsablemente, pero al mismo tiempo, sin ingenuidad en el marco de la ley", enfatizó Durazo Montaño.