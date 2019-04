Tesla busca poner en 2020 ‘robotaxis’ sin conductor

Tesla espera desplegar en 2020 'robotaxis' auto conducidos, anunció su director Elon Musk durante la presentación de su tecnología mejorada para vehículos sin conductor.Musk dijo en una presentación a un inversor que espera la aprobación del regulador en algunas jurisdicciones para el servicio de transporte autónomo de taxis, que podría utilizar algunos Tesla en la carretera si sus propietarios están de acuerdo en compartir estos vehículos."Estoy muy confiado en predecir a los robotaxis autónomos para el próximo año" , dijo Musk, al agregar que espera operar un modelo similar para Uber o Airbnb.Añadió que Tesla podría añadir una aplicación de viajes compartidos y los dueños que elijan participar en la red podrían beneficiarse de ello."La utilidad fundamental de los vehículos se incrementa por un factor de cinco", con un sistema de taxis, dijo.Antes la empresa había revelado un hardware con capacidad de "auto conducción completa" como parte de su estrategia de llevar carros autónomos al mainstream.Tesla ya permite la autonomía parcial para sus autos, pero el camino para tener la autonomía total enfrenta considerables obstáculos legales y de regulación.El chip anunciado llega mientras Tesla compite con Waymo, Uber y los fabricantes tradicionales para llevar al mercado a los automóviles autónomos.Musk dijo que el chip, que él llamó el mejor disponible, tenía un significado simbólico en la auto conducción."Al principio esto parecía improbable. ¿Cómo es que Tesla, que nunca había diseñado un chip, podría diseñar el mejor chip en el mundo?", dijo."Pero eso es lo que objetivamente ha ocurrido".El nuevo chip está siendo instalado en todos sus vehículos, aclarando el camino para mejorar su software y "red neural" que conducirá realmente a los vehículos autónomos."Todos los carros producidos por Tesla tienen el hardware necesario...para la autoconducción completa", dijo Musk en el evento."Todo lo que necesitas hacer es mejorar el software".A pesar de las afirmaciones de Tesla, sus vehículos no están desplegando la definición estándar de autonomía de "nivel 4", que manejaría todas las funciones con un humano en espera o una autonomía de "nivel 5" que no necesitaría humanos.Musk dijo que esperaba que con la tecnología Tesla, los conductores no deban tocar el volante a principios del próximo año y que esperaba obtener la aprobación regulatoria en algunas áreas a finales de 2020.