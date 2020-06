Tesorera de San Pedro de las Colonias pide ‘moches’

Escuchar Nota

“La tesorera exige a los empresarios y contratistas que deseen ser proveedores del Municipio, un soborno sobre el monto total de los pagos de la obra, para que se les adjudique determinada obra o contrato”.

Asimismo, ante lay la, dado que mediante facturas falsas se han desviado alrededor de, lo que amerita la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.También, deberá investigarse el, señaló el diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza (PVEM), al señalar que debe realizarse una auditoría externa para que las cifras no sean ocultadas., quien sugiere a contratistas y proveedores inflar las facturas.Añadió queen la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, y no asiste a comisiones legislativas para avanzar en el proceso.Sánchez Garza manifestó que Araiza Pérez trabajó en la administración local del ISSSTE en San Pedro, y enfrentó los mismos señalamientos por soborno, corrupción y tráfico de influencias y, por coincidencia, su jefa inmediata era la alcaldesa.También, con ganancias por varios millones de pesos.Denunció, entre otras irregularidades, que cada semana otorgan permisos especiales para vender alcohol en 100 comunidades rurales, en promedio, pero el dinero no ingresa a la hacienda municipal