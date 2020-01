Tesorero bailador convoca a motivar, en lugar de criticar

Escuchar Nota

Ciudad Victoria.- Al defenderse de los cuestionamientos tras haber sido exhibido mientras bailaba, el tesorero del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, José Alfredo Peña Rodríguez, convocó a motivar, en lugar de criticar.



"Hay que motivar en lugar de criticar. Me gusta escuchar música, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta escribir, soy feliz. Las envidias las saco de mi vida, eso daña, eso destruye, eso corrompe el alma", publicó en redes sociales el funcionario de primer nivel de la administración del Edil panista Xicoténcatl González Uresti.



Ayer comenzó a circular un video en el que aparece el Tesorero con una pareja, bailando con música de acordeón y bajo sexto.



Lo anterior desató críticas en redes sociales, mientras que los ciudadanos cuestionaron la actitud del servidor público, quien junto con el alcalde de la capital encabeza una campaña para promover el pago puntual del predial.



A varias horas de que se difundió el video del tesorero, la autoridad municipal no se ha pronunciado en torno al hecho.