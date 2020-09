Tesorero de Sosa Castelán busca amparo contra orden de aprehensión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Francisco Natalio Zamudio Isbaile, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el presunto operador financiero de Gerardo Sosa Castelán, presentó un amparo contra la orden de aprehensión que lo mantiene prófugo de la justicia por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



La demanda del ex tesorero del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue turnada a María Catalina de la Rosa Ortega, Juez Noveno de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, quien le pidió hacer unas aclaraciones antes de darle trámite a su recurso.



Según registros judiciales, la juzgadora le ha exigido algunos requerimientos como condición para darle cause a su amparo, pues en principio le indicó que precisara la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión.



También le solicitó señalar el domicilio donde la FGR ha pretendido ejecutarle el mandamiento de captura, explicar la razón por la cual pide el amparo contra autoridades radicadas en Pachuca, abundar sobre los antecedentes del caso en el que está involucrado y entregarle copias del mismo.



El amparo del operador de Sosa Castelán tiene otros inconvenientes, pues ayer la juez señaló que las firmas que aparecen en este documento legal tienen diferencias y por ello acordó darle un plazo de 3 días a Zamudio Isbaile para ratificar su demanda.



De no hacerlo, advierte, "se tendrá por no presentado" el amparo.



La investigación que elaboró la FGR contra Sosa Castelán y su primer círculo señala que Zamudio Isbaile desplazó desde el 2015 a Óscar Pacheco Medina como el responsable de operarle empresas "fachada" y movimientos financieros.



Beneficiario de un criterio de oportunidad de la FGR, para colaborar en sus investigaciones, Pacheco refiere que desde ese año le entregó al también tesorero del Patronato de la UAEH los documentos de la Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo, empresa relacionada con transferencias desde la universidad.



El testigo colaborador refiere en sus declaraciones que en aquel año firmó a favor del funcionario universitario un poder para actos de administración, para cancelar y abrir nuevas cuentas bancarias a nombre de dicha empresa.



Agrega que Zamudio le pidió que los remanentes de las rentas de esa empresa, pendientes de entregar se depositaran a las cuentas de Eficiencia en Negocios y Asociados S.C. y Contabilidad Siglo XXI Pachuca S.C., señaladas por la FGR como "fachada" para lavar dinero.