Tessa Thompson: Una mujer de negro

Aunque para el mundo de los espectáculos, Tessa Thompson es relativamente nueva, después de haber tomado más protagonismo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la realidad es que en su corta carrera, puede presumir de estar en producciones de primer nivel, entre ellas Creed y próximamente Men in Black: International.Tessa es hija del músico panameño Marc Anthony Thompson, perteneciente a la banda Genius Chocolate, Inc, por dicha razón creció entre Los Ángeles y Brooklyn. Durante sus estudios en la Escuela Secundaria de Santa Mónica, participó en diversas obras de teatro.Estudió antropología cultural en Santa Monica College, e hizo su debut en la pantalla chica en 2005 con una breve aparición en Cold Case, y ese mismo año, estuvo de manera regular en Veronica Mars durante 12 episodios.Al año siguiente saltó a la pantalla grande en el ramake de Cuando Llama Un Extraño, donde interpretó a Scarlett.Entre sus papeles más importantes destaca Diane Nash en Selma (2014), nominada al Oscar a Mejor Película; Bianca en las dos partes de Creed (2015-2018); Valquiria en Thor: Ragnarok (2017) y Avengers: Endgame (2019); además de Charlotte Hale en la serie Westworld.Tessa también ha mostrado su pasión por la música, pues durante un tiempo trabajó con el compositor y productor Jesse Nolan y con Stephen Edelstein en una agrupación que se hacía llamar Caught a Ghost, quienes se caracterizaban por ser una fusión de Motown y Stax con influencias del dubstep, rap de los 90 y música electrónica contemporánea.Un gran retoDespués del éxito que lograron Will Smith y Tommy Lee Jones con la saga Hombres de Negro (1997-2012), ahora llega Tessa (Agente M) junto a Chris Hemsworth (Agente H) en una nueva entrega, dispuestos a conquistar al público.Liam Neeson, que da vida al jefe de la sucursal de Hombres de Negro en Reino Unido y Emma Thompson, que regresa como la agente O, además de Kumail Nanjiani que da vida a Pawny, un extraterrestre, también forman parte de esta película que pronto veremos en el cine.Sobre su personaje Tessa dijo que “ella es científica, muy lista, y vive con ello. Es curiosa sobre el mundo que le rodea. Está dispuesta a descubrir todo lo que rodea a este mundo y salir al espacio a estar constantemente sorprendida”.Del mismo modo, bromeó respecto a lo que representa llevar puesto el icónico traje, pues sólo se limitó a decir que “es más cómodo que los uniformes de Thor”, por lo que posteriormente añadió “es algo que me encanta, incluso en mi vida diaria”.El primer personaje bisexual del UCMTessa reveló hace algún tiempo su bisexualidad; actualmente sostiene una relación sentimental con la cantante Janelle Monáe. “Me siento atraída por los hombres, pero también por las mujeres”, dijo a la revista digital Porter.“Si llevo a casa a una chica, o a un chico, ni siquiera debemos tener la discusión al respecto”, y sumó que aunque intenta mantener, junto a su pareja, su privacidad y espacio, decidió hacerlo público para “poder usar nuestra plataforma e influencia”.Es así que ha logrado impactar incluso en el UCM en relación a sus declaraciones, pues a mediados de mayo, confirmó que Valquiria es bisexual, por lo que se convertiría en el primer personaje perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ, aunque ni Dinsey, ni Marvel se han pronunciado al respecto.“No quieres morder la mano que te alimenta, pero creo que un bocado amistoso está bien. La inclusión no sucede por error. Tienes que empujar a la gente. A veces la vergüenza es una herramienta poderosa”, comentó la actriz para la revista Time.“Ella es bisexual. La ves con hombres y mujeres. Esa fue mi intención interpretándola”, explicó sobre su personaje.