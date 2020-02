Testifica mexicana en caso Weinstein

Escuchar Nota

La actriz mexicananegó haber llevado a una mujer a la habitación de hotel de Harvey Weinstein, quien es acusado de agredir sexualmente a esta presunta víctima.La modelo y bailarina contradijo el testimonio de Lauren Young, quien le dijo al jurado la semana pasada que el productor la llevó al baño del hotel y que Salinas había cerrado la puerta detrás de ellos.Young testificó el miércoles pasado que conoció a Weinstein a través de la mexicana, y que había ido a un bar en el Hotel Montage en Beverly Hills en febrero de 2013 para reunirse con ambos y mostrarles un guion.En algún momento, Weinstein sugirió que subieran a su habitación para continuar la conversación. Young dijo que una vez que estaba atrapada, comenzó a entrar en pánico.Lauren alegó que el magnate le bajó el vestido y le tocó el pecho mientras él se masturbaba. Una vez que terminó, Young escapó tan rápido como pudo, dándole a Salinas una “mirada malvada” al salir.Salinas declaró que se reunieron para tomar una copa, pero que no recordaba ningún guion.También dijo que no recordaba haber ido a la habitación con Young y Weinstein.En el interrogatorio, Salinas dijo que el magnate tenía una “personalidad fuerte” y reconoció que quería que ella trajera mujeres atractivas a las fiestas.“Si iba a un evento, él me decía que llevara a mis amigas atractivas. Todas mis amigas son atractivas”, aseguró la mexicana ante el juez.