Testimonio de niño de 5 años salva a su padre de la cárcel

En una maratónica audiencia que se prolongó hasta las tres de la madrugada de hoy lunes, la Juez de Control Nora Aide Espino resolvió la no vinculación a proceso de Oswaldo M. H.,La juzgadora tras escuchar las testimoniales y contradicciones de las pruebas aportadas por laresolvió que eran insuficientes para establecer una probable responsabilidad del esposo , en el crimen de la joven mujer de 25 años acontecido el 6 de Junio pasado, en el domicilio de la familia ubicado en la colonia Los Minerales.Entre las pruebas que pusieron en duda la responsabilidad de, estuvieron los recorridos registrados que hizo como chofer de una plataforma de transporte, asimismo el propio testimonio de su hijo, el pequeño Ian Leonardo de cinco años, quien señaló a tres "hombres desconocidos" en sus declaraciones, como quienes le hicieron daño a su madre.La Juez ordenó la liberación del acusado, quien permanecía desde hace una semana recluido en eldel municipio de Aquiles Serdán, mejor amiga de la víctima desde hace 13 años cuando estudiaban en la Secundaria Federal 2, quien radica en, recibió una llamada del hijo de Susy, quien tomó el teléfono de su madre al verla suspendida y con una cinta o pañuelo rojo en el cuello.La amiga no contestó de inmediato, sin embargo, al ver la llamada perdida envió una solicitud de llamada de video la cual aceptó el niño, para luego enfocar la escena, aunque poco del material de la llamada de video ha servido como evidencia hasta el momento, de acuerdo a lo que indicó el ministerio público.La psicóloga yterapeuta encargada de brindar terapia posterior al hecho al presunto homicida y al menor, de sólo 6 años, testificó durante la audiencia y aseguró que durante la terapia conel primero se encontraba consternado, mientras el segundo presentaba un semblante normal.Los abogados defensores presentaron al perito, quien determinó que de acuerdo a los elementos probatorios que analizó, sería imposible que el imputado hubiera estado presente en el lugar y la hora del asesinato de la víctima.Pérez Dávila dijo contar con evidencias como grabaciones de video de una gasolinera e imágenes dede un domicilio contiguo a donde ocurrió el suceso, en la calle mineral de Josefina, al norte de la ciudad.Se detalló que ese sábado, 2 de junio a las 21:27 horas, Oswaldo, durante su jornada de trabajo como chofer de DiDi, cargó gasolina en la estación de servicio denominada La Promesa de Dios, de la avenida Politécnico y después, dee, hizo viajes al sector de la avenida Nueva España y la colonia Riveras de Sacramento, recorridos de amplia duración que por el tiempo que requieren, resultaría imposible la presencia del imputado en la escena.Los abogados defensores también presentaron el testimonio del hijo de la víctima.De manera pueril expuso ante la sicóloga con dibujos y narrativa. Habló de tres hombres malos que lastimaron a su mamá y dijo comprender que ya no vivía con ella porque la habían matado.La entrevista fue leída ante los presentes en la sala, familiares y partes, mientras que el menor permanecía bajo resguardo y ajeno de lo que pasaba al interior, a pesar de queEl padre, sospechoso principal hasta el momento, no pudo evitar romper en llanto según algunas fuentes presentes en la sala. Dentro de la descripción, refirió a un hombre de bigote, a otro con un cinto y un tercero no se le mencionó, pero con asistencia de la psicóloga dibujó a los tres y dichas imágenes fueron valoradas por la jueza.El infante describió la escena de cuando encontró a su madre suspendida e inmóvil, hasta que llegaron su abuelo y su papá y este último cortó el trapo con un cuchillo.Concluyó con la llegada de la ambulancia y policías.por el impacto que generó ante la opinión pública y hasta el momento no existe claridad en sus líneas de investigación.