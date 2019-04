Tex Tex pierde a otro integrante, muere Donovan Camacho

Donovan Camacho, baterista de Tex-Tex, falleció la mañana de este martes, y aunque la agrupación lo confirmó no ha emitido pronunciamiento pues espera que la familia del músico detalle lo ocurrido.Chava Rock, quien varias ocasiones trabajó con la banda en asuntos de prensa, atribuyó la muerte del joven a cuestiones de salud, que se estaba atendiendo, por lo que había dejado de tocar con ella por lo menos la última semana.El crítico especializado en música comentó que por la mañana platicó con miembros del grupo, quienes le corroboraron el deceso de Donovan, cuya edad no recuerda, pero varía entre 22 y 25 años, con ocho años tocando con ellos."Era el miembro más joven, siempre muy sonriente, muy solidario. Cuando entró estaba muy contento porque obviamente estaba entrando a una de las bandas más importantes del país, tocaba todos los domingos, en giras y presentaciones”.Tex-Tex, también conocido como “Los muñecos”, surgió en 1986 por los hermanos Mujica y debutó con el disco “Un toque mágico”, del que destacaron entre los amantes del rock mexicano los temas “La calle 16” y “Devuélvelo”.El especialista en rock contó que el grupo nació en los años 80, cuando había una búsqueda de muchos de ellos por encontrar identidad en el rock mexicano, con bandas como Maldita Vecindad y Caifanes."Lo que llamó la atención de esa agrupación es que iba un paso más adelante, sus integrantes también hablaban un poco más de la onda de campo, fue interesante que, aunque no eran de Texcoco, se pusieron Tex-Tex para que la gente pensara que eran de ahí”.Aunque esa era la alusión al nombre, era el pretexto para anunciar que existía un rock que se estaba haciendo en la Ciudad de México y, en su caso, con la propuesta de “rock agropecuario”, como acostumbraban a nombrar su música."La banda marcó muchas cosas importantes, una de ellas en la forma de vestir, porque de pronto cuando alguien ve a alguien de provincia todavía lo sigue viendo con sombrero, entonces ellos se pusieron el sombrero para representar a la gente de fuera de la ciudad”.Además recordó que alguna vez “Lalo Tex” dijo que el sombrero también lo usaba como sello distintivo para que cuando la gente viera a un cantante con sombrero dijera ahí va un viejo de Tex-Tex, lo que logró.Cuando Botellita de Jerez convirtió “lo naco es chido”, los integrantes de Tex-Tex también lo llevaban a la práctica al salir a tocar a los conciertos con playeras satinadas, como si fueran un grupo de pop, pero con sombreros, y ya cuando escuchaba a la banda era muy cercana al rock and roll.Fue el vocalista y guitarrista de la banda, Everardo Mujica, conocido como “Lalo Tex” o “El Muñeco”, quien falleció el 18 de enero de 2016, el que invitó a Donovan a unirse al grupo tras verlo tocar los teclados en la presentación de un amigo en común, según detalló Chava Rock.Por ello fue una de las personas más dolidas con la partida de “Lalo Tex”, quien era una de las partes importantes para que continuara el grupo, y aunque en un principio Donovan fungió como tecladista de la banda, por cambios en la alineación se encargó de la batería durante los últimos años.Entre los discos de la agrupación destacan “Perdidos”, “Tex Tex 3”, “Te vas a acordar de mi”, “Súbete al tren”, “Acción y Reacción”, “Los muñecos desenchufados”, “De dónde somos y a dónde vamos”, “Momentos Mágicos”, y el más reciente “Despertar”, lanzado el año pasado ya sin “El muñeco”."Él estaba muy motivado, era un músico en crecimiento. Tenía una gran capacidad musical porque tocaba diferentes instrumentos. Aparte tenía un proyecto alterno, una banda que no recuerdo su nombre, porque me llegó a dar su demo, entonces era un músico activo, con mucho futuro”, mencionó.Chava Rock definió a Donovan Camacho como alguien sonriente, a quien caracterizaba su buen humor y muy afable, quien siempre se portó bien con él e incluso reunía a los demás integrantes para que les tomara fotos."Lo recuerdo además en constante comunicación con su familia, porque cuando salía a tocar en otros lugares estaba al tanto, escribiendo lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigían”, relató.Tex-Tex compartió escenario en diversas ocasiones con El Tri, agrupación liderada por Alex Lora, con la que festejó sus 19 años en el Zócalo capitalino ante más de 110 mil personas."Lamentamos mucho la irreparable pérdida de nuestro compañero Donovan Camacho, baterista de TEX TEX, Dios mande consuelo a su querida familia, compañeros de grupo y amigos. Q.E.P.D.”, publicó El Tri en sus redes sociales.La banda mexicana está contemplada entre los artistas principales del Caminante Fest 2019, al lado de Inspector, Aczino y Rebel Cats, entre otros, que tendrá lugar el 13 de abril, a un costado de la UPEM Tecamac."Ojalá sigan tocando porque es una manera de seguir llevando parte de lo que es Donovan a los diferentes escenarios y rendir este reconocimiento a un joven, porque si da tristeza que un músico mayor muera ahora imaginen a uno que estaba brotando a ese proyecto”, compartió Chava Rock.