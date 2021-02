Texas restablece líneas de energía; más de 490 mil personas siguen sin luz

Escuchar Nota

"Fue una de las peores cosas por las que hemos tenido que pasar", dijo el texano, que explicó que él y su esposa dormían en sillones reclinables junto a la chimenea.

"Los impactos en el agua y los alimentos por el clima invernal continúan, y esta noche habrá una fuerte helada, lo que podría causar impactos adicionales a la infraestructura", escribió Hidalgo en Twitter el jueves.

"Todavía tenemos trabajo por hacer, pero estamos encantados de que tantas personas tengan electricidad y calefacción de nuevo".

Cientos de miles de hogares enenfrentan un cuarto día sinel jueves, pese a que los servicios públicos hicieron progresos para restaurar la energía luego de que la tormenta invernal que paralizó la red eléctrica se fue del estado.Sin embargo, la crisis que se ha apoderado del segundo estado más grande de Estados Unidos continuará, ya que millones de personas aún no tienen acceso aly muchas luchan por encontrar comida. Los pronósticos apuntan a que habrá temperaturas bajo cero hasta el sábado.El(ERCOT), una cooperativa responsable del 90% de la electricidad del estado, dijo en un comunicado que habían logrado "avances significativos" en la restauración de laen los hogares, aunque no proporcionó cifras.En la actualidad, unos 490 mil hogares de Texas están sin electricidad, frente a los 2,7 millones del miércoles, según poweroutage.us, un sitio web que rastrea los cortes.Gary Southern, un corredor de bienes raíces de 68 años de Mineral Wells, Texas, dijo que su energía se restableció el miércoles por la tarde, lo que le permitió tener la primera noche de buen sueño desde que junto a su esposa se quedaron sin electricidad en las primeras horas del lunes.La jueza Lina Hidalgo, la principal funcionaria electa del condado de Harris, que abarca a Houston, dijo que el número de hogares sin electricidad en su condado se había reducido a 46 mil desde casi un millón la noche anterior. Ella advirtió los desafíos que se avecinan.La falta de energía ha cortado ela millones de personas, ha afectado aún más la capacidad de los hospitales para tratar a los pacientes en medio de unay ha aislado comunidades vulnerables, con carreteras congeladas que aún son intransitables en partes del estado.Hasta el miércoles, a los residentes de más de 100 de los 254 condados de Texas se les había dicho que pongan a hervir el agua potable ya que las plantas de tratamiento continúan sufriendo cortes de energía. Más de 12 millones de personas no tenían agua potable en sus hogares o tenían agua potable disponible sólo de forma intermitente.Los hospitales en, la ciudad más grande del estado, y en otras partes de Texas han informado de dificultades para asegurar el agua. Casi dos docenas de muertes se han atribuido a la ola de frío. Las autoridades dicen que sospechan que han muerto muchas más personas, pero sus cuerpos aún no han sido descubiertos.Si bien las condiciones heladas deberían mejorar gradualmente, es probable que las temperaturas récord persistan en la región centro sur de Estados Unidos hasta el sábado, dijo elLa tormenta de invierno se movía hacia el noreste y podría dejar caer de 15 a 20 centímetros de nieve en partes de Virginia, Virginia Occidental, Maryland y Pensilvania, dijo la agencia del gobierno de Estados Unidos.