Thalía alabó a ‘Thor’ y Tommy Mottola reaccionó

La cantante Thalía aprovechó su visita a una atracción de Avengers en Las Vegas para alabar la belleza de Chris Hemsworth en su papel de "Thor" en Avengers: Endgame, algo que -al parecer- no agradó mucho a su esposo, Tommy Mottola.A través de Instagram stories, la intérprete mexicana dio cuenta de su paso por la Marvel's Avengers S.T.A.T.I.O.N. (Estación de los Vengadores de Marvel), en el hotel-casino Treasure Island.La experiencia permite a los visitantes adentrarse a la historia de cada uno de los personajes a través de una aplicación.Thalía dijo en Instagram stories que siempre ha sido fanática de los superhéroes y para muestra, los clips que compartió donde expresaba su emoción ante las imágenes de los personajes y también la foto que compartió.La cantante posó al lado de una impresión del personaje de "Thor", a la que miraba con gran interés y escribió:"Como cuando ya puedes descansar, porque tienes el mazo de tus sueños en la mano".Thalía añadió los hashtags #proteccionante #avengersendgame #thor #superhero y #papichulo, en referencia a la imagen del actor.Uno de los primeros en reaccionar a su publicación fue Tommy Mottola, su esposo, quien -en tono de broma, escribió "hey" junto a unos emojis de un puño y una señal de no pasar.La pareja está acostumbrada a interactuar de esa manera a través de redes sociales y para muestra los mensajes que intercambiaron apenas hace unos días.Mottola compartió primero una sensual fotografía de Thalía, a la que acompañó con el texto: "Me quedo en casa esta noche" y los hashtags #hombreconsuerte, #bendecido y #mejoramiga.Entonces Thalía respondió con un "prepárate bebé, ajúa", lo cual fue celebrado por sus seguidores.La vida de Thalía en InstagramLa estrella mexicana suele ser muy activa en la red social, en donde deja ver no sólo su lado más profesional sobre los escenarios, sino que también comparte aspectos de su vida cotidiana junto a su familia.También ha hablado de momentos difíciles en su vida, como cuando respondió a preguntas de sus seguidores y recordó la depresión que sufrió tras la muerte de su madre."No podía recuperarme de la tristeza, pero con el amor y paciencia de mi familia y por mis hijos salí a flote. Pero si tú estás atrapada en una depresión, habla, busca ayuda, platícalo con tu doctor y sobreponte a este momento. Ya verás que saldrá la luz muy pronto. Y mucha fe en Dios, corazón", explicó.Thalía también hizo reír a sus seguidores hace unas semanas cuando compartió el bochornoso momento que vivió al entrar a un baño público.