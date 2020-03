Thalía lanza mensaje contra López Obrador

Escuchar Nota

“No, no está bien agruparnos, no está bien salir congregados, no esta bien salir… los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos… no debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas, y no van a desarrollar síntomas visibles, entonces pues se ponen en peligro pues a las personas con un sistema inmunológico bajo”.



ha provocado gran revuelo en redes sociales luego de manifestar, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)Junto a las imágenes donde el mandatario pide que la gente siga saliendo a consumir alimentos en restaurantes y fondas, la cantante comentó:Junto a las imágenes e indicando que lo que dice el presidente no es correcto, subrayó: “Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país. #coronavirus #Covid19 #Mexico #CoronaVirusMexico #Covid19Mexico #NoSalgasdeTuCasa #MexicoSaludable”., a pesar de que otros internautas también le han manifestado su descontento expresando que ella no vive en México y no puede entender que existen personas que viven al día y por eso deben salir a trabajar.