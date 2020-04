Thalía recrea emblemática escena de ‘La casa de papel’ en TikTok

Escuchar Nota



“Yo no sé ustedes, pero yo estoy descubriendo en esta cuarentena muchas series y una de ellas es La casa de papel ¿De qué temporada es esta escena? ¿Quién sabe?”, escribió Thalía.

.- La casa de papel estrenó su cuarta temporada a principios de abril en. Tras meses de espera, la serie volvió con más adrenalina, misterio y caos, conquistando a audiencias de todo el mundo, en especial a, quien confesó que durante este periodo de confinamiento en casa por ladese volvió fan de la producción española e, incluso, compartió un video enpara demostrarlo.La intérprete de “No me acuerdo” sorprendió a sus seguidores con un clip en el que recrea una de las escenas más emblemáticas de la tercera temporada de la serie La casa de papel. En el video,da vida a tres de los personajes más populares:En la divertida escena se observa a la cantante, en el papel de, expresando su molestia por el patriarcado y la actitud machista de los hombres, hasta que aparecey éste comienza a discutir con ella por el ruido que hacen a tan altas horas de la noche.“El patriarcado, viejo paradigma y sus múltiples machismos, vamos a hablar de ello, ¿saben cuál es el verdadero patriarcado? El que tengo…”, se escucha imitar aen el video que también compartió enEn la escena original, la disputa se origina porquediscuten por los peligros sobre el plan del nuevo atraco, además de que no comparten la misma opinión acerca de si Estocolmo debe unirse a la situación de riesgo.Sin duda, La casa de papel tiene cientos fans que quedaron impresionados por la excelente interpretación de Thalía. “Hermosa, te quedó divino”, “Nos haces la cuarentena con tus videos”, “Lo vi más de 20 veces eny no lo supero”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus más de 16 millones de seguidores en Instagram. Mientras que el video ya tiene más de 550 mil reproducciones.Información por Milenio