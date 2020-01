Thalía se burla del escote de Salma Hayek en instagram

"Obvio Salma es ícono de Hollywood, Thalía por más que ha intentado nadie la conoce y jamás ha sido incluida ahí, Salma es la única latina reconocida en Hollywood y obvio la Thalía no le llegó ni le llegará al polvo que levantan sus zapatos”.

"Creo que es una referencia a Salma en los Globos de Oro y sí, así le lucían”, “A mí no me engañas, te estás burlando de Salma Hayek y lo sabes Thalía”, “Esa es la forma de burlarte de Sama”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió.

Más que de los, la gente habló y sigue hablando del escotazo quelució en la premiación, pues, aunque algunos lo consideraban muy sexy otros pensaron que lucía exagerado.Y aunque nadie, NADIE, debería opinar sobre el cuerpo de los demás, las burlas y comentarios al respecto no han parado , incluso, se dice que, en una de sus fotos más recientesEn la imagen, se puede ver a la cantante con dos enormes sandías a la altura del busto, como si se tratara de, fue el mensaje que acompañó la foto.Tal vez fue una coincidencia o tal vez no, lo cierto es que varios usuarios consideraron que la imagen era una burla hacia la actriz.Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto ni creemos que lo haga. Lo único que esperamos es que a Salma se le resbalen todas las críticas y comentarios por su escote, que no nos engañemos, realmente son hacia su cuerpo.