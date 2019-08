Thanya López en la piel de una mujer malvada

Interpretar a una tratante de blancas fue un desafío crudo al que se enfrentó la actriz Thanya López en la película Killing Sarai, basada en la novela homónima de J.A. Redmerski, y en la que comparte créditos con el cubano William Levy, los españoles Alicia Sanz y Adrián Lastra y el mexicano Roberto Sosa.Estoy a la espera del estreno. Hice a un personaje súper rudo. Últimamente he hecho personajes así, fuertes. Interpreté a una tratante de blancas, junto con el de Roberto Sosa. Es una chica mala, sin escrúpulos, bastante sicópata y una tipa mala, cruel, que tiene encerradas a chicas para fines de prostitución.Meterme en la piel de esa mujer fue muy fuerte, fue un personaje difícil, completamente diferente a mí y oscuro. Además, es un tema que me costó mucho, me parece horrible, aunque esté en nuestra realidad. Ojalá hubiera más justicia para que termine. Hay que darle voz a esto para tratar de terminarlo, así como el maltrato a la mujer”, afirmó Thanya López a Excélsior.La filmación se hizo en República Dominicana y aborda la historia de Sarai (Alicia Sanz), quien a los 14 años llega a México con su madre y es entregada a un narcotraficante, con quien vive nueve años. Desde ese momento se enfrenta a todo tipo de violencia como violación, tortura y secuestro. Su ruta de escape es Victor Faust (William Levy), un asesino que podría ayudarla.Debido a que el thriller es el primero de un compendio de novelas titulados Series In The Company of Killers podría convertirse en una saga.Lo he escuchado, que podría ser una serie o habría otras películas, pero por el momento sólo esperamos la fecha de estreno que podría ser para 2020. Está adaptada a la novela, para México”, acotó.La dirección es de Matías Moltrasio y Sebastián Cabrera Chelin, mientras que la producción es de William Levy y Jeff Goldberg.Además de la cinta, la actriz mexicana también trabajó en la serie Preso No. 1, en la que interpreta a un agente secreto que está al cuidado del personaje de Erik Hayser, quien recrea al presidente de la nación y que aborda el tema de la corrupción.Es una historia política, en la que el presidente es detenido. Interpreto a un agente secreto que está a cargo de cuidar al presidente. Es una chava fuerte, darketona, ruda.Se habla de corrupción y de engaños, pero no está apegado a una historia real. Son temas actuales, así que de alguna manera tocará fibras en los televidentes”.Para fines prácticos acerca de su personaje, se preparó en el manejo de armas de fuego y así darle verosimilitud a su personaje en la pantalla. Tal experiencia también la experimentó en teleseries anteriores como Los miserables (2014) y La fiscal de hierro (2017).Thanya López, quien confesó haber vivido acoso en los inicios de su carrera, forma parte del movimiento #YaEsHora, nacido en la reciente ceremonia de la entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, contra el abuso y acoso sexual, así como la disparidad laboral.Unidas podemos hacer muchísimo. Ya es hora de levantar la voz y no permitir maltratos, acoso, violencia y de hacernos más fuertes, de levantar proyectos, de que la mujer gane lo mismo que el hombre, que se hable de historias de mujeres y estaré en el movimiento lo más que pueda apoyar.Sí viví acoso, de una persona que se quiso pasar de listo, pero tuve la fortaleza para pararlo a tiempo y no permitir que me humillara ni me denigrara. Ojalá que en algún momento podamos hablar libremente de esto, porque es difícil. Fue a tiempo, no viví una violación pues en el momento en que hubo una insinuación, lo paré y me fui”, dijo la actriz.