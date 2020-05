The Big Bang Theory predijo el fin del mundo en 2020, según los fans

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El 2020 ha dejado varios sucesos que serán imposibles de olvidar, como el coronavirus, los incendios en australia o los videos de los ovnis.



Ante tanta desgracia es normal que tratemos de buscarle un porqué a todo lo que está pasando.



Ha surgido una teoría que cree tener la respuesta a estos males e involucra nada menos que a The Big Bang Theory.



Si eras fan de esta serie (o conoces a alguien que lo era) seguro ubicas el opening.



En él lo primero que veíamos era la imagen del universo y acto seguido aparecía una línea del tiempo que comenzaba hace un billón de años.







Esta línea comenzaba a avanzar conforme aparecen imágenes de pinturas rupestres, descubrimientos científicos y grandes inventos de la humanidad.



Pero lo que nadie notó y ahora hace mucho sentido es que la línea termina JUSTO EN 2020. ¿Coincidencia?



Desde que salió a la luz este detalle los fans no han parado la especulación sobre si esta serie de Chuck Lorre y Bill Prady predijo el futuro y estamos viviendo el fin del mundo.



Y aunque suena poco probable no deja de ser una entretenida explicación para el cambio de look de Jim Parsons y tantos sucesos extraño