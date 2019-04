The Cranberries se despiden con álbum

La muerte de Dolores O’Riordan fue un gran golpe para los fans, y por supuesto también para la banda. Ahora a más de un año del fallecimiento de la cantante, sus amigos decidieron lanzar el disco In The End, que se realizó con temas que dejó O’Riordan.“Cuando Dolores hizo sus demos como que dio un poquito más y realmente sintió mucha emoción con estas canciones”, dijo el baterista Fergal Lawler.Los temas mostrarán al público cómo se sentía la cantante en la última etapa de su vida, por eso es tan importante para los fans; además los músicos confesaron que grabar el nuevo álbum fue muy emotivo para ellos, porque además trabajaron con su viejo productor Stephen Street.La banda se formó en 1989 en Limerick, Irlanda, y en su primera alineación contó con la vocalista y también guitarrista Niall Quin, el guitarrista Noel Hoga, el bajista eléctrico Mike Hogan y en la batería y percusión Fergal Lawler.La vocalista original sólo permaneció en la banda durante un año, quien luego fue sustituida por Dolores O’Riordan. El grupo irlandés lanzó su primer trabajo discográfico en 1990 con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, que representó un éxito rotundo para la banda pues lograron vender más de cinco millones de copias sólo en Estados Unidos.Sumado a ello, además de su primer trabajo de estudio, No Need to Argue (1994), To the Faithful (1996) y Bury the Hatchet (1999), fueron parte del Top 20 del Billboard 200, lo que marcó un raudo ascenso dentro de la escena musical.Aunque todo marchaba bien para la agrupación, en 2003 tomaron la decisión de hacer una pausa, pues necesitaban tiempo para cada uno de ellos.Este receso musical duró hasta 2009, algunos integrantes como Dolores O’Riordan y Noel Hogan comenzaron a trabajar proyectos en solitario, así como Fergal Lawler quien incluso fue miembro de The Low Network en 2007.Aunque la banda de reunió en enero de 2009, fue sólo con motivo de la entrega de un premio para Dolores, otorgado por la University Philosophical Society of Trinity College, pero para fortuna de los fans, el 25 de agosto de ese mismo año, la propia vocalista anunció en un programa de radio, la reagrupación de The Cranberries.A pesar de los conflictos y altibajos que tuvo la banda hasta 2018, esta se mantuvo en el ojo público debido a que seguían produciendo material inédito además de las constantes giras que realizaban por todo el mundo.Desafortunadamente para los seguidores de la agrupación y para los integrantes de la misma, el 15 de enero saltó la noticia acerca del fallecimiento de Dolores O’Riordan a la edad de 46 años.Según el informe, la causa de su muerte se dio por su problema con el alcohol, pues murió ahogada en la tina de un baño en un hotel de Londres, quien se encontraba totalmente intoxicada al momento de su deceso.Posterior a este hecho, los integrantes de la banda confirmaron que se despedirían con In The End, y además rendirían un merecido homenaje a la cantante.