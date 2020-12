The Killers lanza su línea de salsas picantes

Escuchar Nota

"Más picantes que Las Vegas y con cuatro deliciosos sabores, es más de lo que pensamos que lograríamos, para ser honestos. Hechas a mano en pequeños lotes utilizando sólo los mejores ingredientes, como chiles habaneros, chile en polvo, sal marina ahumada de nogal y una pizca de 'pecado real' de Las Vegas para hacer de estas salsas las más fabulosas del mercado", dice la banda en la página oficial de los productos.

Este 2020,sorprendió a sus fans con el lanzamiento de, su sexto álbum de estudio. Tras una ausencia de tres años sin nueva música, la banda estadunidense regresó con un material de diez canciones.Ahora, el proyecto liderado por el vocalistaacaba de lanzar su propia línea de salsas picantes. La colección tituladapresenta cuatro sabores diferentes que llevan el nombre de sus discos y temas:Vinagre blanco al 5%, puré chile en polvo y un toque de sal marina. Combina bien con todo. Nivel de picante: 1/10.Jalapeños frescos, chiles serranos y cilantro, junto con ajo, cebolla, pimienta negra y chiles verdes recién secos. La agrupación la recomienda para tus taquitos. Nivel de picante: 3/10.Vinagre blanco destilado, sal marina ahumada, cebolla, ajo, habanero, pimienta negra y un poco de azúcar morena. Es la favorita de Brandon Flowers. Nivel de picante: 5/10.Contiene chile fantasma, que no es más que una combinación de chile Habanero y un Naga Bhut Jolokia. Es clasificado el más picante del mundo. Incluye vinagre blanco destilado, sal marina ahumada, cebolla, ajo, pimienta negra y azúcar morena. De acuerdo con el grupo, es tan picante que no dejarás de comerla. Nivel de picante: 10/10.Actualmente no se pueden comprar de forma individual, así que sólo están disponibles enque incluye los cuatro sabores, limitado a 2 mil 500 cajas. Así que si estás interesado en deleitarte con el sabor de las salsas picantes de The Killers, realiza tu pedido antes de que se acaben. El precio es de(mil 175 pesos mexicanos).