The Killers mejora el 2020 de sus fans con su nuevo disco

Tres años después de su último disco, The Killers por fin dio a conocer "Imploding The Mirage".A través de las redes sociales, los internautas dejaron ver que la espera valió la pena para escuchar a los originarios de Las Vegas.El 2020 ha sido muy difícil para todas las personas, por lo que escuchar música nueva es una gran ruta de escape para los seguidores de los intérpretes de temas como "Somebody Told Me" y "Bones".Además de tener buena música, el disco ha cautivado a los seguidores gracias a la portada, que es una obra llamada "Dance of the Wind and Storm" del artista Thomas Blackshear."Drake y Josh" se colocó como una de las series más famosas en su momento, por lo que cada escena es digna para cualquier situación. En este caso, sirve para representar a los seguidores de The Killers en estos momentos."Imploding The Mirage" es el sexto material de The Killers y se suma a "Hot Fuss" (2004), "Sam's Town" (2006), "Day & Age" (2008), "Battle Born" (2012) y "Wonderful Wonderful" (2017) dentro de la discografía de la banda formada en el 2001.