The Mandalorian fue la serie más pirateada del 2020

Dicho ranking fue completado por The Boys (Amazon), Westworld (HBO), Vikings (TM Productions), Star Trek: Picard (Amazon), Rick and Morty (Warner Bros.), The Walking Dead (Fox), The Ousider (HBO), Arrow (Warner Bros.) y The Flash (Warner Bros.).



, la serie del universo, se convirtió en un fenómeno durante el 2020. De acuerdo con medios especializados, la producción de Jon Favreu para Disney+ se alzó con el nada envidiable título de ser la serie más pirateada del año pasado.De esta forma, la historia de Din Djarin y Grogu rompió con el dominio que por 7 años tuvo, en este apartado.La recopilación se hizo a partir de la cantidad de sitios de descarga de archivos que registraron altas de la serie, para posteriormente ser bajada por otros usuarios.La que fuera reina de la categoría por 7 años, Game of Thrones, sufrió los estragos de su final definitivo, en junio de 2019, pues ya ni siquiera figuró en el top 10.El estudio fue realizado por el portal TorrentFreak y, aunque advierte que sus resultados no son 100 por definitivos, asegura que no hay dudas, pues diversos buscadores también registraron la búsqueda para descargar o ver ilegalmente la serie.cuando la plataforma fue lanzada en 2019, y su segunda temporada resultó una de las cartas fuertes de la aplicación para su llegada a Latinoamérica, en 2020.Esta no es la única serie que Disney+ realizará sobre el universo Star Wars, pues se tienen contemplados los proyectos Star Wars: The Book of Boba Fett, Kenobi y Lando, inspirada en el personaje Lando Clarissian, al que Diego Luna dio vida en Rogue One.Con información de Azteca Noticias