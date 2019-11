The Mandalorian ya es el mejor programa de streaming en EU

de acción en vivo de Disney Plus, superó a Stranger Things de Netflix como el mejor programa de streaming en Estados Unidos.De acuerdo conde demand expressions (expresiones de demanda) durante la semana del 17 al 23 de noviembre, mientras que Stranger Things tuvo 81 millones.Parrot Analytics mide las “expresiones de demanda”, la unidad de medición de demanda dede la compañía diseñada para reflejar el deseo, el compromiso y la audiencia de una serie ponderada por importancia.ya era la nueva serie de transmisión original más solicitada del año una semana después de su lanzamiento, superando a The Umbrella Academy y When They See U de Netflix,“Si bien la demanda es una métrica que no debe confundirse con los números de suscriptores, esta es una fuerte indicación de que la serie ‘Star Wars’ está impulsando muchas suscripciones al serviciorecientemente presentado ”, dijo un representante de Parrot Analytics.