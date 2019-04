The Matrix celebra 20 años

Han pasado ya 20 años desde que el mundo conociera a Neo (Keanu Reeves) en The Matrix (1999), filme que conquistó al público convirtiéndose en parte de la cultura pop, un filme emblemático del género ciencia-ficción.La cinta llegó cuando el mundo estaba a un paso del cambio tecnológico que se dio en el año 2000, y revolucionó lo que hasta entonces se había hecho en Hollywood.Las cineastas Lana y Lilly Wachowski, que hasta aquel momento solo habían filmado un sugerente neo-noir, Lazos Ardientes, dieron en el clavo cuando estrenaron Matrix, la historia y los efectos especiales fue una combinación única que originó que miles de personas se convirtieran en eternos fans de la película.La historia presenta a Thomas Anderson, un hacker cuyo seudónimo es Neo; él trabaja como asalariado y mantiene una doble vida. Está fascinado por las andanzas de un presunto terrorista denominado Morfeo, que se pone en contacto con él a través de Trinity, su compañera fiel.Después de que Morfeo haga elegir al protagonista entre la verdad (simbolizada en una pastilla roja) y la tranquilizadora mentira (la pastilla azul), Neo descubre que había estado atrapado en una realidad virtual que imita el mundo de finales del siglo 20, mientras las máquinas dominan la Tierra y tratan a los humanos como recursos energéticos (pilas, según Morfeo).El filme rompió taquillas, generó dos secuelas de imagen real y cortometrajes animados que se recopilaron en Animatrix.Recientemente, Will Smith reveló en su cuenta de YouTube que estuvo a punto de convertirse en Neo, pero que no entendió el guion y cuando se reunió con las directoras, no llegaron a entenderse. Con lo cual, rechazó el papel para protagonizar Wild Wild West. Smith también confesó que el papel de Morfeo estaba pensado para Val Kilmer.Además se dijo que pudo ser una mujer la protagonista, nada más y nada menos que Sandra Bullock.Debido a que los productores no encontraban al actor ideal para Neo, pensaron convertirlo en una mujer y tuvieron un nombre en mente, el de la actriz de Gravity. Desafortunadamente, Bullock no quiso, como tampoco aceptó ser Trinity, puesto que, después, le propusieron ese papel. Una decisión de la cual se lamentó, pese a que hubiera supuesto el reencuentro de los protagonistas de “Speed”.