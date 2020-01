The New Mutants presenta trailer final tras varios meses de espera

Tras varios meses de espera,de The New Mutants.El adelanto. Desde entonces, el filme tuvo diversos problemas para llevarse a cabo, con regrabaciones y más. Incluso corría el rumor que no iba a estrenarse en pantalla gigante.The New Mutants, con fecha a estrenarse a mediados de 2018, sin embargo, nunca llegó a debutar en la pantalla gigante. Esto fue postergado una y otra vez.La compra de 20th Century Fox por parte de Disney puso en duda el estreno del filme.debido a los malos comentarios que recibió por parte de la crítica y el público de prueba.Tras varios meses de trabajo,, lo que había grabado en un principio.The New Mutantsy estará marcada por un aspecto de terror. La cinta se debería estrenar en abril de 2020.Con información de La República