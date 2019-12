‘The Notorious’; de fontanero y futbolista a la lista Forbes

La historia dees uno de esos guiones de cine que seguramente sería un éxito en taquilla con la misma facilidad que el luchador ha ido derribando todas las puertas que se le han ido poniendo por delante. Una historia de superación aLlegó a vivir gracias a los cheques de la beneficencia en Irlanda para cuatro años más tarde entrar en la lista de Forbes dónde ahora se codea con los deportistas mejor pagados del planeta.es sin duda la mayor estrella de lasy el luchador más rentable de la UFC, la empresa deportiva con mayor crecimiento mundial, pero su vida nunca fue tan sencilla y estuvo llena de obstáculos que ha ido superando gracias al apoyo de su novia.La escasez de dinero era el día a día de una familia que nunca tuvo grandes lujos. Por ello, el luchador irlandés dejó los estudios a una temprana edad y comenzó a aprender el oficio de su padre: la fontanería. Su padre no quería que se dedicara a su oficio, pero durante unos años no le quedó otra opción.Entre arreglos,que siempre había tenido desde pequeño. Quería ser futbolista, fan incondicional del Manchester United, y estuvo cerca de conseguirlo. Con 22 años militó en Yellowstone, ahora conocido como el Stanaway Celtic.. Incluso llegó a ser el goleador y era considerado por el entrenador David Glennon como el mejor del equipo. Su carrera de futbolista iba viento en popa hasta que decidió tomarse más en serio las MMA.durante el instituto. Al ser más bajo y débil que sus compañeros de clase, sufría acoso escolar. Por eso, a los 16 años se inició en la disciplina de Artes Marciales Mixtas con la única intención de defenderse de los abusones.después pasó a las artes marciales mixtas, en las que poco a poco fue consolidándose, pero el icono irlandés no siempre fue por el buen camino. Sus entrenadores, pero no era constante en sus entrenamientos, hasta 2008, poco después de hacer su debut profesional.Sorprendió con la variedad de técnicas que utiliza y la empresano solo ganó uno, sino dos títulos, los cuales ostentó al mismo tiempo, tanto en peso pluma como el ligero. A pesar de eso, nunca tuvo la tranquilidad económica que tendría que tener un doble campeón.Más tarde, dejó de trabajar con su padre para dedicarse íntegramente a entrenar con el sueño de convertirse en una estrella de las MMA. Durante un tiempo, vivió de los bonos de asistencia alimentaria para poder comer. Unos188 euros semanales. Un par de años después debutó en en la UFC. Su victoria fue por KO en el primer asalto y ganó 60.000 dólares tras conseguir la actuación de la noche.Las armas que tiene en el octágono son peligrosas, pero una de sus principales 'virtudes' es su boca. Le gusta y sabe hablar, puede llegar a ser intimidante e insoportable. Para él es algo natural ya que es algo que está en su ADN. Eso no quiere decir que sea el típico bocazas de bar ya que su larga lista de victorias (19-3) cuenta con algunos de los mejores K.O. vistos en un octágono.Muchos años antes de llegar a la UFC, el peleador irlandés apenas tenía dinero para vivir. Pero, a pesar de eso, su novia de toda la vida confió en sus posibilidades de convertirse en campeón mundial."Hemos estado juntos por más de ocho años, vivíamos en Irlanda, a 30 kilómetros de Dublín, en un departamento de renta con el sueldo de desempleado de 188 euros. No tenía empleo porque pasaba todo mi tiempo en el gimnasio", llegó asegurar McGregor.Han estado juntos desde hace más de ocho años y ella aparece constantemente a su lado como su motor y principal apoyo, como cuando se convirtió en el campeón de peso pluma de la UFC."Mi novia ha trabajado muy duro a lo largo de los años y apostó por mí cuando no tenía absolutamente nada. Para mí, ser capaz de sacarla de trabajo, darle todo lo que ella siempre quiso y viajar por el mundo me llena de orgullo".Ahora el luchador tiene el mundo a sus pies. Ha entrado en la lista de Forbes en la que aparecen los deportistas mejor pagados del planeta y es considerado el mayor icono de la moda en Irlanda en los últimos 20 años. La lista, liderada por Cristiano Ronaldo, cuenta con la presencia de Conor McGregor en el puesto número 85, único luchador de MMA en la lista, con unas ganancias de 22 millones de dólares.