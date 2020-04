The Offspring lanza cover de Here Kitty Kitty, popular tema de Tiger King de Netflix

Escuchar Nota

“Hola chicos. Como muchos de ustedes, nos estamos volviendo un poco locos en estos días y queríamos hacer algo divertido para poner una sonrisa en nuestras caras, y con suerte también en algunas de las suyas", escribieron en la descripción de YouTube.



“Esta canción, 'Here Kitty Kitty', fue originalmente de la banda Clinton Johnson, y no de nadie en ese documental reciente en el que todos nos encontramos atrapados”, agregaron, señalando la revelación de que Joe Exotic sincroniza los labios con todas sus canciones.

La banda estadunidense de punk rock, aprovechó la cuarentena para lanzar el, el excéntrico poseedor de tigres en Estados Unidos yEl trío de músicos de California liberaron suasimismo The Offspring interpretó Here Kitty Kitty con toques más rítmicos y no se olvidó de darle el crédito a la banda original que creó el corte musical: Clinton Johnson.Antes de la pandemia, The Offspring estaba terminando su siguiente trabajo discográfico que viene después de, sin embargo aún no han actualizado detalles del status del nuevo material.