The Rock y Emily Blunt protagonizarían película del cómic Ball and Chain

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los actores estadunidenses Dwayne Johnson y Emily Blunt podrían ser los encargados de protagonizar la adaptación cinematográfica de Ball and Chain, un cómic de cuatro entregas lanzado en noviembre de 1999 y finalizado en febrero del 2000, creación del escritor Scott Lobdell con ilustraciones de Alé Garza y Richard Bennett.



De acuerdo con el portal Deadline, Blunt y Johnson, quienes esperan el estreno de la cinta de aventuras Jungle Cruise, podrían ser los encargados de asumir los personajes “Edgar" y "Mallory Bulson”, un matrimonio que adquiere poderes de energías extraterrestres.



Según información del sitio, la producción cinematográfica de Ball and Chain podría llegar en streaming, con el guion de Emily V. Gordon, quien también se ha encargado de la misma labor para títulos como The Big Sick, estrenada en 2017.



Al momento, ni Dwayne Johnson ni Emily Blunt se han pronunciado sobre la adaptación cinematográfica.