The Rolling Stones lanzan Criss Cross, nuevo tema inédito

Escuchar Nota

México.- La banda británica The Rolling Stones ha anunciado hoy el lanzamiento de un tema inédito, "Criss Cross", que saldrá al mercado mañana.



El grupo liderado por el cantante Mick Jagger publicó en abril, en medio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, su primera canción en ocho años, "Living In A Ghost Town".



Ahora, han anunciado a través de la red social Twitter su nuevo trabajo y han avanzado un fragmento de siete segundos del video musical del tema, dirigido por Diana Kunst, que ha trabajado previamente con artistas como Madonna, A$AP y Rosalía.



Hace pocas semanas, Jagger reveló que los Rolling Stones estuvieron grabado nuevo material en el estudio antes de que se decretaran las medidas de aislamiento por la Covid-19, mientras que el guitarrista Keith Richards aseguró que "Living In A Ghost Town" sería "parte de un nuevo álbum".



The Rolling Stones tenían prevista una gira por Estados Unidos este verano, pero todos sus conciertos quedaron suspendidos debido a la crisis del coronavirus.