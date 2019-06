The Son quieren venganza

La venganza es un plato que se sirve frío... ¿pero qué tanto se disfruta realmente?Eso es lo que María García (Paola Núñez) deberá aprender cuando regrese al sur de Texas con la intención de hacer pagar a Eli McCullough (Pierce Brosnan) por la masacre de su familia.La segunda temporada de The Son, que estrena este sábado a las 13:00 horas por AMC, inicia años después de lo sucedido en la primera, cuando los McCullough se han apoderado de las tierras de los García.“La venganza es una enfermedad, algo que te come en vida y si bien es cierto que uno la busca para sentirse mejor, porque cree que le va a traer paz, en realidad es una falacia, ¡la más grande de todas!“No creo que vengarte te traiga paz, al contrario. Pero María lo cree y siento que si a mí me hubiera pasado lo que le pasó, haría exactamente lo que ella hizo”, dijo Núñez.La nueva y última entrega de la serie, basada en el libro homónimo de Philipp Meyer, continúa los pasos del llamado “Primer Hijo de Texas”, quien busca preservar su legado con base en el engaño y el asesinato.Pero no la tendrá fácil, pues por un lado deberá lidiar con la guerra en su propio hogar, impulsada por su idealista hijo Pete, a la vez que deberá enfrentar la furia de María.» La segunda temporada del show de AMC constará de 10 episodios.» Su emisión en México será por bloques. Los primeros tres se transmitirán este 8 de junio.» El showrunner y escritor de la serie fue Kevin Murphy.» Kevin Dowling, Omar Madha y Ellen Kuras participaron como directores.» Zahn McClarno, Jess Weixler, Sydney Lucas y James Parks también participan en la temporada.