The Strokes y Kings Of Leon encabezan el Corona Capital Guadalajara

#CoronaCapitalGDL



Preventa @Citibanamex: 28 y 29 de enero

Venta General: 30 de enero



Consulta más información en nuestro sitio oficial: https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/MpaGrO8vdV — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) January 22, 2020

The Strokes, Kings of Leon, Blondie, Foals, Two Door Cinema Club y Nick Murphy AKA Chet Faker son algunos de los actos estelares de la tercera edición del Corona Capital Guadalajara. También se presentaránentre otros.El festival, y la sede aún no ha sido confirmada.La preventa para clientes, y laa través del sistema Ticketmaster.Los abonos tendrán un costo de mil 800 pesos en fase 1, 2 mil 200 en fase 2, 2 mil 500 en fase 3, 2 mil 800 en fase 4 y 3 mil 200 en fase 5, más cargos por servicio.