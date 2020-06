The Undertaker anuncia que ‘no quiere volver al ring’ y está listo para poner fin a su carrera

Escuchar Nota

"Si en algún momento hubo un final perfecto para una carrera, este lo fue", ha asegurado Calaway en referencia a su combate contra AJ Styles durante el WrestleMania 36, estrenado el pasado 4 de abril. Esa pelea, de la que salió ganador, le parece "un momento poderoso", y "uno no consigue siempre" tales momentos, dijo.

El legendario luchador de la WWE,que duró más de 30 años.en el último episodio del documental de la WWE 'The Last Ride' ('El último viaje'), que ha contado los sucesos en la vida del Enterrador en el ring y fuera de él durante la última etapa de su carrera, comenzando la historia en el 2017.El deportistay que "finalmente está en un lugar donde puede aceptar" que "puede hacer más bien fuera del ring" que dentro del mismo.Sin embargo,. "Lo consideraría", ha asegurado el luchador, pero destacó que "solo el tiempo lo diría". "En caso de emergencia rompe el vidrio y saca a The Undertaker", dijo.Calaway(llamada WWF en aquel entonces), donde Vince McMahon, jefe de esa empresa, le propuso encarnar al personaje 'El Enterrador', siendo el inicio de una de las más destacadas carreras en la historia de la lucha libre.Tras su debut como. Además, todos los colegas destacan su lealtad a la WWE y personalmente a Vince McMahon, que fue de especial importancia en la segunda mitad de la década de 1990, cuando la empresa rival WCW –la misma que dijo que "nadie iba a pagar" por las actuaciones de Calaway– declaró una 'guerra' de los 'ratings' a la WWF y logró 'robarle' varios luchadores a McMahon, ofreciéndoles pagos mucho más altos.Con información de RT