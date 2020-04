The Walking Dead deja entrever el regreso de Rick Grimes

Escuchar Nota

Atención al lector: esta noticia contiene detalles importantes de las últimas temporadas de la serie de televisióncerró ayer ensu décima temporada con el episodio número 15 después de que su canalhaya pospuesto la emisión del final con motivo del coronavirus.No ha sido el único título de la franquicia televisiva que se ha visto afectado por el virus: su nueva serie derivada, World Beyond, protagonizada por la británica Julia Ormond, iba a estrenarse en abril de 2020 pero se aplazó su estreno, una vez haya mejorado la situación.Ello no ha impedido que, tras la emisión del «final» de la décima temporada de la serie de zombis, el canal haya lanzado un nuevo tráiler promocional de The Walking Dead: World Beyond en el que sale ni más ni menos que el personaje de, interpretado por el actor, que abandonó la ficción hace más de un año durante la novena temporada.Su marcha, sin embargo, se produjo con la confirmación de que retomaría su personaje en las anunciadas películas de TWD, de las que no se ha vuelto a conocer más detalles. El esperado adiós de otro personaje emblemático hace varias semanas despertó las alarmas de que tarde o temprano se iba a resolver el paradero de Rick Grames. Y ahora, con este nuevo avance, se da a entender de que los espectadores sabrán más sobre la misteriosa organización (con el logo de los tres círculos) cuyo helicóptero rescató al moribundo protagonista.que desapareció durante la novena parte.