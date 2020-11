The Weeknd acusa de ‘corrupción’ a los Grammy tras no recibir nominaciones

Escuchar Nota

"Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", dijo el artista en sus redes sociales horas después de que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunciara en la mañana del martes sus candidatos a la 63 edición de los galardones, que se entregarán el 31 de enero de 2021.

El cantante, después de que no lograra ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos.-su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías-, pues su último disco "After Hours", del que se desprenden sencillos como "Blinding Lights", es considerado uno de los mejores trabajos del año.La popularidad del artista es tal, que, el evento televisivo por excelencia en EU.Además,como los MTV VMA, American Music Awards o Billboard Music Awards.Si bien es cierto que los Grammy deben su prestigio a que son elegidos por expertos de la industria musical sin depender de objetivos comerciales,(4 nominaciones) o Coldplay.Según la revista Variety,para que el artista actuara en la próxima gala, una logística compleja ya que la semana siguiente tenía agendada su gran aparición en la Super Bowl.Finalmente. Ni la Academia ni el equipo de la artista se han pronunciado al respecto., con nueve candidaturas, y, con seis cada uno,con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.