The Weeknd vuelve con Heartless y Blinding lights

El cantautor canadiense, Heartless y Blinding lights, después de que su álbum más reciente fue una versión extendida que tituló My dear melancholy” (en 2018).Ambos cortes fueron lanzados de manera consecutiva y todavía no se ha confirmado si formarán parte de un nuevo trabajo discográfico del artista de origen etíope.De acuerdo con el portal uDiscover Music, Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del también productor,el 26 de noviembre, una composición similar a Starboy, que aborda los excesos provocados por la fama. "Todo este dinero y este dolor me dejó sin corazón / Siete años he estado nadando con los tiburones ahora", canta.Pero antes del estreno de este corte musical, Blinding lights comenzó a sonar como tema de un comercial para una marca automotriz.y se puede ver que él aparece en el spot con la canción de fondo.Pero no todo acaba aquí, ya queel artista.Asimismo, el compositor canadiense incursiona en el cine en la próxima película protagonizada por Adam Sandler, Uncut gems. Se trata de una comedia policiaca cuyo estreno está previsto para el 13 de diciembre de este año.