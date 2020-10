The Weeknd y Roddy Ricch lideran nominaciones en los American Music Awards

Escuchar Nota

La mañana de este lunes se dio a conocer la lista dedondeFue, la también nominada, quienEl espectáculo se transmitirá en vivo desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles el domingo 22 de noviembre a las 8 p.m. ET / PT, según el anuncio.El dos veces ganador de la AMA,, y ambos obtuvieron una nominación para el premio principal de la noche, Artista del año.La nominada, convirtiéndose en la artista femenina más nominada este año, incluyendo nominaciones en las categorías de Artista Nueva del Año y Colaboración del Año. Y en un empate a seis bandas, Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift y los nominados por primera vez DaBaby y Doja Cat obtuvieron cuatro nominaciones cada uno.Los nominados para la categoría. Swift tiene el récord actual de más victorias en esta categoría con cinco.- Justin Bieber- Post Malone- Roddy Ricch- Taylor Swift- The Weeknd- Lewis Capaldi- Doja Cat- DaBaby- Lil Baby- Roddy Ricch- Megan Thee Stallion- Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”- DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”- Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”- Lady Gaga & Ariana Grande, “Rain On Me”- Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage Remix”- BTS- Billie Eilish- EXO- Ariana Grande- NCT 127- Doja Cat, “Say So”- Future ft. Drake, “Life Is Good”- Lady Gaga and Ariana Grande, “Rain On Me”- Taylor Swift, “cardigan”- The Weeknd, “Blinding Lights”- Justin Bieber- Post Malone- The Weeknd- Dua Lipa- Lady Gaga- Taylor Swift- BTS- Jonas Brothers- Maroon 5- Harry Styles, “Fine Line”- Taylor Swift, “folklore”- The Weeknd, “After Hours”- Lewis Capaldi, “Someone You Loved”- Dua Lipa, “Don’t Start Now”- Post Malone, “Circles”- Roddy Ricch, “The Box”- The Weeknd, “Blinding Lights”- Kane Brown- Luke Combs- Morgan Wallen- Gabby Barrett- Miranda Lambert- Maren Morris- Dan + Shay- Florida Georgia Line- Old Dominion- Luke Combs, “What You See Is What You Get”- Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”- Morgan Wallen, “If I Know Me”- Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”- Maren Morris, “The Bones”- Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani), “Nobody But You”- DaBaby- Juice WRLD- Roddy Ricch- Cardi B- Nicki Minaj- Megan Thee Stallion- Lil Baby, “My Turn”- Lil Uzi Vert, “Eternal Atake”- Roddy Ricch, “Please Excuse Me For Being Antisocial”- Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”- DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”- Roddy Ricch, “The Box”- Chris Brown- John Legend- The Weeknd- Jhene Aiko- Doja Cat- Summer Walker- Doja Cat, “Hot Pink”- Summer Walker, “Over It”- The Weeknd, “After Hours”- Chris Brown ft. Drake, “No Guidance”- Summer Walker, “Playing Games”- The Weeknd, “Heartless”- Bad Bunny- J Balvin- Ozuna- Becky G- KAROL G- Rosalía- Anuel AA, ”Emmanuel”- Bad Bunny, “Las que no iban a salir”- Bad Bunny, “YHLQMDLG”- Bad Bunny, “Vete”- Black Eyed Peas X J Balvin, “RITMO (Bad Boys For Life)”- KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”- Billie Eilish- Tame Impala- twenty one pilots- Lewis Capaldi- Jonas Brothers- Maroon 5- Lauren Daigle- for KING & COUNTRY- Kanye West- Kygo- Lady Gaga- Marshmello- "Birds of Prey: The Album"- "Frozen II"- "Trolls: World Tour"Con información de El Imparcia