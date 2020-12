The Weeknd y Rosalía lanzan bomba musical, el remix de Blinding lights

Escuchar Nota

BLINDING LIGHTS REMIX con el AbelitooOooOOO @theweeknd https://t.co/5ZNNO5RMMV pic.twitter.com/2T0oU77OPp — R O S A L Í A (@rosalia) December 4, 2020

Rosalía y The Weeknd,un remix de "Blinding Lights", la canción más escuchada de este 2020 en Spotify, con más de 1.500 millones de reproducciones.Una cifra que con toda seguridad aumentará en la recta final del año tras elque han publicado a primera hora de este viernes la cantante catalana y Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico The Weeknd.En sus perfiles de Twitter,tema que el cantante canadiense lanzó hace un año y que ha arrasado en todo el mundo.Los dos artistas ya dieron pistas ayer jueves en sus redes sociales de lo que podría ser una colaboración.Primero fue The Weeknd quien publicó en su Twitter unade ambos cantantes agarrados frente a una playa, la misma que la barcelonesa subió a su perfil de Instagram sin más mensaje que el nombre del acompañante, con el que ya se rumoreaba que podrían haber trabajado juntos.Aunque ninguno de los dos cantantes, ni sus correspondientes equipos, habíande qué se trataba esa pista, en los foros de fans se llevaba un tiempo comentando que Rosalía podría participar en un nuevo remix de 'Blinding lights'.Incluso algunos medios de comunicación se hicieron eco de los rumores antes de que los dos artistas confirmaran que preparaban un lanzamiento inminente juntos.Rosalía, quien acaba de estrenar junto a Bad Bunny "La Noche de Anoche",justo cuando se cumple un año desde su primer lanzamiento.