The Witcher tiene su propio juego de RA móvil para cazar monstruos

Escuchar Nota

"Moster Slayer desafía a los jugadores a convertirse en cazadores de monstruos de élite utilizando características avanzadas de realidad aumentada que transforman el mundo real en el reino de fantasía oscura de The Witcher", comenta el estudio para presentar el juego.



Se llama The Witcher: Monster Slayer y está siendo desarrollado por Spokko, el estudio CD Projekt establecido en 2018 para trabajar en juegos móviles.Como probablemente sepas, CD Projekt es la empresa matriz del estudio detrás de los juegos principales de Witcher, de acuerdo con el portal Engadget.estará disponible para teléfonos con sistema operativoy promete una experiencia de usuario similar a la de Pokémon GO! De Niantic, pues al igual que en ese juego podrás ir por las calles de tu ciudad cazando monstruos en realidad aumentada.De igual manera,. El juego se desarrolla mucho antes de la época de Geralt y te llevará en un viaje para convertirte en un brujo a través de misiones basadas en historias inspiradas en la serie Witcher.Su sistema de batalla no es tan diferente de lo que estás acostumbrado cuando se trata de este tipo de juegos, donde parte de los objetivos, es que los gamers caminen.Tendrás que entrenar a tu personaje, preparar pociones y aceites, fabricar bombas y seleccionar el equipo adecuado (como espadas) para derrotar a las criaturas de todo el continente. Sin embargo, no atraparás monstruos con una Pokébola; los matarás y ganarás trofeos cuando lo hagas.The Witcher: Monster Slayer contará con distintas misiones basadas en historias inspiradas en otros juegos de The Witcher, con la finalidad de que los jugadores puedan vivir distintas aventuras y saborear lo que significa "ser un asesino de monstruos profesional".Desafortunadamente, Spokko aún no ha revelado cuándo estará disponible el juego, no obstante, se sabe que llegará este mismo año, además de que ya existe un trailer oficial que seguro te inspirará a ser un cazador de monstruos profesional:Uno de los elementos principales de la serie, es su base en flashbacks e historias entrelazadas del protagonista y Ciri, una pequeña niña a quien el personaje de Cavill promete proteger.Si bien es ya sabido que a finales de este año o inicios de 2021, Netflix podría lanzar la segunda temporada de The Witcher, aún faltan varios meses para volver a sentir la adrenalina de ser un brujo y cazador de monstruos profesional.