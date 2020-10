The Witches: el horrible proyecto de Guillermo del Toro para no ir al cine

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Rumores apuntaban que la nueva versión de The Witches sería más oscura que la de Nicolas Roeg. La inclusión de Guillermo del Toro reforzaba estas murmuraciones. Y hacía pensar a más de uno que la cinta estaría dirigida a un público adulto.



Sucedió todo lo contrario. La nueva película de Robert Zemeckis es todo menos terrorífica. Y no señala a un público adulto, sino a uno infantil. Lo que vino a derrumbar las expectativas de muchos y a extrañar el estilo de Guillermo del Toro.



Aunque esto en sí mismo no es una desventaja. Relatos infantiles, como los del propio Road Dahl, han sido llevados a la pantalla grande por medio de una calidad que cautiva también a los adultos. Coraline y la puerta secreta (2009) de Henry Selick, por ejemplo.



Pero en The Witches de Robert Zemeckis encontramos una propuesta sumamente lerda y boba. La historia planteada por Roald Dahl es abordada de una manera que trata a los niños y niñas como seres sumamente estúpidos.



Lejos de sumergirse en la perspectiva infantil para entregar un filme adecuado a ese público, The Witches es una película con una perspectiva realizada por adultos sobre cómo ellos creen que los niños conciben el mundo de las brujas.







De esta manera, hallaremos el relato clásico de Dahl convertido en una narración fantástica. El largometraje se aleja del ambiente de terror y oscuridad y le otorga, también, un sentido humorístico y suave.



Por esta razón, la propuesta está atiborrada de Imágenes Generadas por Computadora (en inglés CGI). Para dejar marcado el tono fantástico, Zemeckis llena la pantalla, cada que puede, de escenarios, personajes y efectos de este estilo.



Pese a que el CGI ha sido bien ocupado en varias cintas, en The Witches hay un claro abuso del mismo que irónicamente le resta impacto al mensaje de la película. Al punto de convertirla en una caricatura ridícula.



Es sumamente raro que tanto Guillermo del Toro como Robert Zemeckis hayan participado en este proyecto. Sobretodo porque el cineasta mexicano siempre ha sido partidario de los efectos prácticos en sus obras, lo que es totalmente contrario en este caso.



Descartando el distanciamiento del terror, lo cierto es que la propuesta de Zemeckis y Del Toro es uno de los peores trabajos de ambos cineastas en cuanto a calidad y estilo. Lo genérico de su estilo hace irreconocible que pertenezca a estos reconocidos directores de cine.









Aquí una de las escenas más icónicas de la cinta original



Lo bueno: elegancia



Lo destacable de The Witches es su apartado técnico. Específicamente su música adecuada al tono infantil y fantástico creada por Alan Silvestri. Y la fotografía elegante de Don Burgess con elementos coloridos.



*Recomendación: 2 estrellas de 5. Una película infantil por la cual no vale el riesgo a regresar al cine.



*Plataforma: Estreno en cines y HBO.



*Y a ti, ¿te gustó esta nueva versión? Leo tu opinión en los comentarios.