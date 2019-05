Theresa May planea ‘oferta audaz’ para aprobar el Brexit

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo hoy que prepara una "nueva oferta" a los diputados para tratar de aprobar el acuerdo del "Brexit", rechazado ya en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes.El proyecto de ley del Acuerdo de Retirada de Unión Europea, que comenzará su tramitación parlamentaria durante la primera semana de junio, incluirá "un paquete de medidas mejorado", indicó.May dijo que el proyecto de ley será una "oferta audaz".Se espera que las protecciones adicionales para los trabajadores estén entre las propuestas, con lo que la primera ministra británica trata de ganarse el apoyo de algunos parlamentarios laboristas en un intento final para que su plan de Brexit sea aprobado, destacó la BBC.Esto se produce después de que las conversaciones del gobierno con el Partido Laborista sobre Brexit se rompieran.May anunció esta semana que los parlamentarios votarán sobre el proyecto de ley, que llevaría el acuerdo de retiro a la ley del Reino Unido, en la semana que comienza el 3 de junio. Si no se aprueba el proyecto de ley, la posición predeterminada es que el Reino Unido abandonará la Unión Europea (UE) el 31 de octubre sin un acuerdo.En tanto el Partido Laborista ha dicho que votará en contra del proyecto de ley, mientras que muchos parlamentarios conservadores también se oponen, lo que significa que la legislación podría no superar su primer obstáculo parlamentario.El fin sin consenso quedó de manifiesto en una carta del líder laborista Jeremy Corbyn a la primera ministra conservadora Theresa May fechada el pasado viernes, donde señala que ambos han sido incapaces de construir puentes entre posiciones políticas encontradas.Ese "paquete", cuyos detalles aún no han sido publicados, implementará los términos de salida de la UE que el Gobierno pactó con Bruselas en noviembre de 2018.