Thiem supera a Djokovic y repetirá final contra Nadal

El austríaco Dominic Thiem le puso fin a su extenso partido en Roland Garros contra el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, imponiéndose por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5. Fueron 4 horas y 13 minutos de juego que tuvieron dos interrupciones por lluvia pero en las que finalmente logró clasificar a la final por segundo año consecutivo.Cualquiera de los dos pudo ganar un partido jugado en cuatro actos a causa de tres interrupciones provocadas por las condiciones climáticas de París. El austríaco estuvo siempre más cerca de la victoria, pero hasta el último suspiro no se quitó de encima la amenaza del serbio."Fue un fantástico partido, uno de los más difíciles que he jugado en Roland Garros, es la primera vez que gano un partido a cinco sets aquí. Estaba aquí en semifinales contra quizá los tres mejores jugadores de todos los tiempos. Estar en la final es algo increíble para mí", dijo el austríaco.Thiem y Djokovic disputaron hora y media de tenis el viernes, hasta que el partido se suspendió por la lluvia. Antes había parado unos diez minutos por el mismo motivo. El partido se pospuso para el sábado cuando empataban a un set y el austríaco dominaba el tercer parcial por 3-1.El serbio, que no había perdido un set en todo el torneo, no pareció cómodo en ningún momento, incapaz de adaptarse a unas condiciones difíciles por el viento. Pero 'Nole' alargó el duelo quedándose con la cuarta manga y pareció crecer anímicamente. El austríaco, sin embargo, no se desconectó del partido y se colocó 4-1 en el quinto set, en el que incluso dispuso de un quiebre para colocarse 5-1.Después de que el serbio la salvara, la lluvia volvió a aparecer, obligando a los tenistas a regresar una a los vestuarios. La interrupción se extendió por 70 minutos,Thiem ganaba 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 4-1 y estaban 40-40. Djokovic estaba otra vez contra las cuerdas. Incluso, en el décimo juego Thiem dispuso de dos bolas de partido pero no las aprovechó y permitió al serbio reengancharse al partido.Thiem finalmente concretó la victoria, le negó a Djokovic su quinta final en París, y ahora volverá a jugar la final contra el español Rafael Nadal, que viene de eliminar a Roger Federer y se impuso el año pasado por 6-4, 6-3 y 6-2 para lograr su undécimo título en el Abierto de Francia.Será también una reedición de las recientes semifinales del torneo de Barcelona, donde Thiem consiguió una de sus cuatro victorias frente al Nadal en 12 duelos."He gastado mucha energía mentalmente con tantas interrupciones. El año que viene será diferente porque habrá un techo. Cada vez que alguien se clasifica aquí para la final le toca jugar contra Rafa. Voy a darlo todo para intentar ganarle, tengo que recuperarme para hacerlo lo mejor posible", agregó el austríaco en la previa a jugar su segunda final de un Grand Slam.