Tiburón ataca a niña de diez años

Un ataque de tiburón estuvo a punto de tener graves consecuencias, el fin de semana pasado, en una playa de Miami. Una niña de diez años fue atacada por un tiburón de especie desconocida mientras vacacionaba con su familia.El ataque ocurrió en la playa Crescent Beach del condado Saint John en la costa noroeste de Florida. La niña, Peyton Shields, de 10 años de edad, estaba bañándose en la playa junto a su familia cuando, de pronto, sus padres la escucharon gritar. Corrieron hacia ella pensando que podía ser un ataque de aguamala, pero se encontraron con algo mucho peor…Al tratar de sacar a Peyton del agua, su padre se dio cuenta de que sangraba profusamente de la mano. Al levantarla, vio que también sangraba en la parte inferior de sus piernas. Cargando a su hija, se dirigió rápidamente a un hospital cercano.Salía sangre de su mano y comencé a decir ‘¿qué está pasando?’, y, al salir ella del agua, vi que salía mucha más sangre de la mitad inferior de sus piernas”, contó el padre, Steve Shields.La menor fue trasladada al hospital Flagler de la vecindad donde médicos le aplicaron 40 puntos de sutura en las piernas y en las manos. La niña está fuera de peligro y, a pesar del susto y de sus múltiples heridas, no perdió ninguna extremidad ni tendrá consecuencias graves.Según cifras de The International Shark Attack File, en 2018 hubo 130 ataques de tiburones a humanos en el mundo. Entre esos ataques, se ha confirmado que 66 fueron ataques no provocados y 34 provocados. Dentro de los ataques no provocados, Estados Unidos tiene casi la mitad de los casos mundiales con 32. Y, entre todos estos ataques en el mundo, sólo 4 resultaron fatales.A pesar de que las creencias populares indican lo contrario, los ataques de tiburones a humanos son muy infrecuentes y rara vez letales. La cultura popular y, en particular, el gran éxito de los años setenta, Jaws, de Steven Spielberg, han dejado una huella profunda en el imaginario. Sin embargo, es evidente que los humanos hemos hecho mucho más daño a los tiburones que los tiburones a los humanos.