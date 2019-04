Tiburones ‘rogaban’ a Tuzos no meter más goles

El director técnico argentino del Club Pachuca, Martín Palermo, reveló que los jugadores de Veracruz pedían a sus rivales que ya no les anotaran más goles para evitar una goleada aún más escandalosa de la que en realidad fue de 9-2.Palermo dijo que dos de sus jugadores le comentaron al término del encuentro que los futbolistas de los "Tiburones" les decían a sus rivales que ya no marcaran más tantos a fin de evitar aún más la humillación de haber perdido por siete goles de diferencia."Era muy notorio que cada que convertíamos un gol, cómo lo sentían y cómo repercutía en los jugadores. Entre ellos, me dijeron dos jugadores que pedían que no hiciéramos más goles", dijo en conferencia de prensa.Martín declaró que comprende la situación que vive el cuadro jarocho y la dificultad mental por la que pasan los jugadores, pues la goleada que le propinó ayer su plantel pudo deberse a este motivo. El estratega consideró que estar en la situación de los jugadores de Veracruz ha de ser muy difícil, por lo que expresó que no se la desea a nadie."Es muy difícil porque estar del otro lado no le gusta a ningún jugador y en mi caso ponerme en el lado del entrenador de Veracruz ante esta situación, en un momento delicado, estar descendido y no saber el futuro de cada uno de sus jugadores", expuso en conferencia de prensa.Pese a la victoria contundente y la obtención de los tres puntos, el argentino consideró que el juego de la jornada 14 no le dejó gran enseñanza ni grandes conclusiones porque el rival nunca puso gran resistencia."Por nuestro lado sí positivo, pero no puedo hacer una crítica más profunda en relación a su rendimiento porque fue un resultado muy abultado y enfrentamos a un equipo muy golpeado", comentó.Sin embargo, a los Tuzos les sirvió la goleada para mejorar la diferencia de goles porque antes del 9-2 tenían un diferencial de -1 y ahora cuentan con +6. Además, los hidalguenses llegaron a 24 unidades y se perfilan prácticamente a la liguilla, aunque todavía no han asegurado su boleto y esperan lo que hagan América, Cruz Azul, Tijuana y Monterrey.Pachuca también mantuvo su paso arrollador jugando en casa en este clausura 2019, pues ha ganado siete partidos en el mismo número de encuentros y solo está a un juego de terminar el torneo de forma invicta.