Tiemblan mercados por Trump

Históricos desplomes de los mercados bursátiles en EU y México, así como del petróleo y del peso, generó este jueves el anuncio del presidente Donald Trump de que impondrá aranceles adicionales de 10% a productos chinos valorados en 300 mil millones de dólares, a partir del 1 de septiembre.Así, los índices en Wall Street se tiñeron de rojo con caídas de 1.05% del promedio industrial Dow Jones, a 26 mil 105 puntos; de 0.90% del S&P 500, a 2 mil 953 unidades, y de 0.79% del Nasdaq, a 8 mil 111 puntos, hilando cuatro días de resultados negativos.En línea con sus pares estadunidenses, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su tercera jornada negativa y cayó con fuerza en su primera sesión de agosto. El referencial S&P/BMV IPC perdió 1.22% y cayó a 40 mil 346 puntos, en su peor cierre en lo que va de 2019.Por su parte, la Bolsa Institucional de Valores (Biva) registró una pérdida de 1.19% en su índice FTSE BIVA, que se ubicó en 825.88 unidades, su peor cierre del año.Ante temores al menor crecimiento global, ayer los participantes del mercado cambiario también se refugiaron en el dólar, lo que llevó al peso a una jornada negativa.El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró en 19.258 unidades, un máximo no visto desde el pasado 7 de junio. En el día, el peso retrocedió 25.80 centavos, equivalente a 1.36 por ciento. Mientras, el dólar al menudeo se vendió en 19.52 unidades, 5 centavos más que el pasado miércoles, de acuerdo con Citibanamex.Finalmente, las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump también provocaron una fuerte caída de los petroprecios. El precio de la mezcla WTI de EU cerró con una caída de 7.9%, a 53.95 dólares, en su caída más grande desde febrero de 2015, mientras que el Brent también se vio afectado al bajar 6.99%, a 60.5 dólares, su mayor descenso desde febrero de 2016.Por su parte, el crudo mexicano inició agosto con un desplome de 9.42%, para cerrar en 54.01 dólares el barril. La caída, equivalente a 5.62 dólares, es la peor para la mezcla mexicana desde el 10 de febrero de 2016, cuando cayó 11.23 por ciento. Los 54.01 dólares son el precio más bajo desde el 28 de enero de este año, cuando se ubicó en 52.18 dólares.En una serie de tuits, el presidente Trump atacó a China por no cumplir con las promesas de comprar más productos agrícolas estadunidenses y criticó personalmente al presidente Xi Jinping por no hacer más para detener las ventas del opioide sintético fentanilo.Al anunciar los nuevos aranceles a los productos chinos, dijo que “las negociaciones comerciales continúan, y durante las conversaciones Estados Unidos comenzará, el 1 de septiembre, a imponer un pequeño arancel adicional de 10% en los restantes 300 mil millones de dólares de bienes y productos procedentes de China a nuestro país. Esto no incluye los 250 mil millones de dólares que ya tienen aranceles de 25 por ciento”.