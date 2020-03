¡Tiempo de mujeres! Mon Laferte, Ana Tijoux y Sara Curruchich cantan por la justicia

Escuchar Nota

“Vengo acompañada de un montón de mujeres que cada una tienen su proyecto musical y a las cuales yo admiro mucho. Es muy difícil que las mujeres tengamos un espacio en los escenarios por lo que cuando me invitaron a este evento me dije ‘voy a ir con mis compañeras’, el coro El Palomar.



“Y para esta noche le pedí a Vivir Quintana que escribiera una canción y cuando me la mandó, perdón por la expresión, me cagué”, lanzó Laferte antes de que Quintana dedicara Canción sin miedo a todas las mujeres de México y Latinoamérica.

“No voy a pedirles un minuto de silencio, sino el tiempo que quieran para no estar en silencio, porque hemos estado mucho tiempo en silencio. Encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas, no son números, son mujeres que tienen familia. Estos son sus rostros, le exigimos, por favor, señor Presidente, escúchenos, no olvide sus nombres. ¡México, no olvide sus nombres!”, dijo Mon con lágrimas en el rostro mientras en la pantalla se proyectaban las fotografías de las mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas.

"Quiero pedir un momento pero no para estar en silencio, para gritar. Porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio" @monlaferte



“Estoy muy honrada por estar aquí hoy, en este contexto histórico que nos convoca hoy día, y que nos convoca todos los días... Ojalá llegue el día en que no tengamos que conmemorar a ninguna compañera asesinada”, lanzó Tijoux arrebatando la ovación de los presentes.

Pancartas con fotografías de mujeres desaparecidas y con imágenes de hombres señalados como feminicidas, muñecas que empuñaban un paliacate verde que hacía referencia al movimiento de la marea verde a favor del aborto seguro para las mujeres y cabezas con adornos de flores rojas fueron sólo algunas de las imágenes que se vieron durante el concierto que la guatemalteca, y las chilenas, ofrecieron la tarde-noche de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del programa de la segunda edición deInspirada por Violeta de la Parra, Mon Laferte apareció en el escenario en punto de las ocho de la noche para iniciar su participación con El Gavilán. La Trenza, canción que inspiró las palabras de su abuela, hizo cantar a los presentes en la plancha del Zócalo, donde las voces que más resaltaban eran las de las chicas seguidoras de la chilena que asistieron al evento gratuito.La reacción del público no se hizo esperar con frases como—una adaptación de un fragmento del Himno Nacional que interpretó Laferte— las cuales arrancaron la ovación del público, de hombres y mujeres, que con celulares en mano capturaron el momento.El público gritó, pero se unió en una sola voz que, a gritos, exigió en repetidas ocasiones, así como lanzó la consigna de: Ni una más.Laferte, quien portaba el pañuelo verde en el cuello, se dirigió a todos los presentes para prometerles que, como hacer conciertos y música desde que tenía 13 años es su chamba, les daría el mejor concierto que ha presentado... y lo cumplió.Con temas como Ronroneo, Por qué me fui a enamorar de ti, Si tú me quisieras —en la cual la chilena: “todas a marchar, todas a marchar y pasado mañana, nada”—, Amor completo, Chilango blues y Canción de mierda, la chilena puso a cantar a los mexicanos en lo que fue el preámbulo a la marcha delAntes de Mon se presentó, quien arrancó su actuación con Mi verdad y en Shock se proyectaron imágenes de marchas por diferentes causas.Pero fue con Antipatriarca queDesde Guatemala,se unió a las voces de Tiempo de Mujeres con sus