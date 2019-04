‘Tiempo desnudará a Cd. Derramadero’

Antes de pensar en extender la mancha urbana hacia Derramadero al construir complejos habitacionales, se debe desarrollar infraestructura básica porque no hay lo mínimo indispensable para llevar a vivir a las familias.Esa fue la primera coincidencia de tres empresarios: Miguel Wheelock Aguayo, Juan José Cornejo y Héctor Horacio Dávila, quienes exhortaron a los gobiernos estatal y municipal a mejorar los servicios urbanos en dicha zona, donde ya existe cierta densidad poblacional.“En Derramadero aún no hay infraestructura suficiente para ofrecerle a las familias de los trabajadores una adecuada calidad de vida”, dijo Miguel Ángel Wheelock Aguayo, director general de AOC, quien expuso que no es necesario aumentar la mancha urbana hacia aquel lugar del municipio.“¿Para qué ampliar más la mancha urbana, si la existente está carente de pavimento adecuado, agua, luz y demás servicios? Creo que el tiempo desnudará este proyecto”, expresó.El empresario insistió en que Desarrollo Urbano debe ordenar el crecimiento. “Deberían quedar suspendidos los nuevos desarrollos inmobiliarios hasta que se rescate el Centro con vivienda vertical y se cuente con un sistema eficiente de transporte masivo que facilite el rápido y seguro desplazamiento de los saltillenses hacia sus centros de trabajo y de estudio.“Parece imponerse la maldita avaricia de algunos sobre el interés y beneficio de la comunidad”, agregó.Por su parte, Juan José Cornejo Martínez, director general de la empresa Operación Segura, señaló: “Primero deberían empezar con crear los satisfactores de esa población que piensan crear con esos nuevos fraccionamientos, como son vialidades seguras y centros comerciales, de lo contrario lo que van a provocar es más inseguridad al congestionar las pésimas carreteras existentes.“Si no crean tiendas de autoservicio y demás necesidades prioritarias, obligan a las personas a moverse hasta los puntos más cercanos donde puedan encontrarlos, y ese es el gran problema en la planeación del área urbana en Saltillo: siempre se empieza al revés, pensando primero en lo que es negocio”, apuntó.Cornejo ejemplificó el poco interés real de las autoridades por impulsar el desarrollo de Derramadero “con el estado que guarda la carretera hacia esa zona, cuya ampliación nuevamente está suspendida, y ya son como cinco veces que empiezan y luego abandonan las obras”.Finalmente, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, director general de Plásticos e Inyectores de Saltillo y vicepresidente de Canacintra, “para que un proyecto habitacional salga adelante en ese punto las familias necesitarán de muy diversos servicios, desde escuelas en todos los niveles e instituciones de salud, hasta tiendas de autoservicio, y bueno, hasta iglesias.“Asimismo, parques y opciones de entretenimiento, además de agencias donde se paguen todos los servicios, desde un recibo de agua, luz o gas, hasta el pago de placas, licencias y demás impuestos. Si la gente no tiene todo eso cerca, las familias jamás se van a ir a vivir a esa zona, aunque nos la quieran vender como Ciudad Derramadero”, advirtió el también líder del sector hotelero.